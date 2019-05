Pisa, 19 maggio 2019 - Un grande spettacolo, il Pisa Air Show 2019. Con la perla dell'unica tappa toscana del 2019 delle Frecce Tricolori. Si calcola che circa 70mila persone abbiano assistito allo spettacolo nel cielo di Tirrenia.

Alle 15,30 il via con la Guardia di Finanza di Livorno con alla guida il primo comandante donna, Francesca De Michele. Poi spazio ai velivoli dell’Aeroclub di Pisa con l'Inno nazionale, l’elicottero dei Leoni di Pratica di Mare, il 15esimo Stormo Search and Rescue che ha simulato il recupero di un naufrago in mare, la 46esima Brigata Aerea il WeFly! Team, unica pattuglia aerea al mondo con due piloti disabili (senza l’uso delle gambe), i paracadutisti della Folgore.

E inutile sottolineare l'emozione per l'arrivo delle Frecce Tricolori.

© Riproduzione riservata