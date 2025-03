Fratelli d’Italia, risiko Pisa. Nominations condizionate dai giochi per le regionali

di Gabriele MasieroPISASta per concludersi la stagione congressuale di Fratelli d’Italia che ha rinnovato i vertici del partito in tutta la provincia. Mancano però quelli di Ponsacco e Pisa e, stando ai rumors interni a Fdi, la situazione più delicata da risolvere è proprio quella del capoluogo. A Pisa il congresso si celebrerà nelle prossime settimane, tra fine mese e l’inizio di aprile e l’obiettivo della coordinatrice provinciale, Serena Bulleri, e di altri esponenti di spicco del partito, a cominciare dal consigliere regionale e coordinatore cittadino, Diego Petrucci, è provare a trovare la quadra su una candidatura unitaria, come è avvenuto in praticamente tutte le altre realtà territoriali, eccezion fatta appunto per Ponsacco dove si contenderanno la segreteria Franco Forti e Mario Rosario Di Candia e, sottolinea Bulleri, "numerosi candidati a far parte del coordinamento".

Sullo sfondo del risiko delle nomine di Fratelli d’Italia alle nostre latitudini ci sono le intese per le regionali. L’obiettivo del partito è quello di confermare Petrucci, anche se c’è chi recrimina per una assenza di protagonismo del partito stesso nella vita politica di Pisa e della provincia.

"La verità - dicono i più sfiduciati - è che la sfida delle regionali è iniziata con ambizioni di vittoria solo di facciata, ma in molti pensano già che il Giani bis sia più che molto probabile e che anestetizzare la dialettica interna serva solo a garantire posti ai soliti noti". Il capoluogo però affila le armi e l’intesa su un nome unitario è tutt’altro che scontata, c’è ancora qualche settimana per trovare la quadra.

Altrove, invece, gli accordi tra le diverse anime del partito hanno retto con la conseguente ratifica dei candidati: Serena Sbrana per Calci; Maria Cristina Taccini per San Giuliano Terme affiancata da Dario Lorini e Siham Bouanani come membri del coordinamento; Mirco Melchionno per Cascina con vice e portavoce Aleks Kapllaj; Daniela Luperini per Pontedera affiancata dal due volte candidato sindaco Matteo Bagnoli e Giampaolo Quercetani, eletti nel direttivo anche Franco Bagnoli, Alessandra Giannini, Riccardo Luperini e Franco Valleggi. E ancora Mattia Cei per Capannoli; Roberto Falchi per Palaia, affiancato da Kathleen Barghi, Antonella Scocca, Daniela Mattonai e Riccardo Galli; Angelo Boddi per Terricciola; Emanuele Parravicini per il Comune di Casciana Terme-Lari; Katiuscia Pace per il Comune di Montopoli, Federico Puccini per Santa Maria a Monte, affiancato da Johann Bontà come portavoce territoriale; Paolo Del Seta per Castelfranco di Sotto; Ornella Raganato per Santa Croce sull’Arno affiancata da Marco Rusconi (eletti Lorenzo Botrini, Matteo Pieracci, Vito Sartori e Rocco Gaetani).