Fratelli d’Italia, gazebo nei quartieri: "Segnalazioni, istanze e critiche"

Una serie di gazebo per tutto il giorno in diversi luoghi di Pisa. È l’iniziativa di Fratelli d’Italia che andrà avanti tutta la giornata di oggi per presentare e raccontare cosa è stato fatto dal partito di Giorgia Meloni e quali sono gli obiettivi per il nuovo mandato. "Per fare politica - ha detto il coordinatore cittadino e consigliere regionale, Diego Petrucci -, occorre seguire tre principi cardine: sapere cosa si vuole, saperlo comunicare e infine essere incorruttibili. Fratelli d’Italia ha il gruppo più numeroso in Consiglio comunale ed è il primo partito del governo cittadino e nazionale. Questo implica avere una maggiore responsabilità, pertanto abbiamo pensato ad una intera giornata dedicata ai cittadini per spiegare e raccontare cosa abbiamo fatto e faremo per Pisa. I gazebo – ha aggiunto Petrucci -, sono pensati come uno spazio di dialogo, siamo pronti a ricevere segnalazioni, istanze e anche critiche. Pensiamo che la piazza e il confronto faccia a faccia, abbiano ancora un ruolo fondamentale nell’attività politica. I social network non possono essere l’unico strumento per comunicare con i cittadini".

I gazebo saranno dispiegati in varie zone della città: "Saremo dalle 10 alle 13 al Cep in Piazzale Donatello - ha spiegato la dirigente di Fratelli d’Italia, Laura Andreoletti - e contemporaneamente in Borgo Stretto e in Largo Ciro Menotti. Mentre il pomeriggio dalle 16 alle 19 ci troverete a Porta a Lucca presso Largo Arieti, a Pisanova in zona centro commerciale e in Piazza Vittorio Emanuele nel centro storico. Nei gazebo saranno presenti i nostri 7 consiglieri comunali, i nostri 3 assessori e gli iscritti disposti ad ascoltare i cittadini e a confrontarsi con loro". All’iniziativa di presentazione della campagna di ascolto di Fratelli d’Italia erano presenti anche il capogruppo in consiglio comunale Maurizio Nerini, e la consigliera comunale Virginia Mancini insieme ad altri dirigenti di Fratelli d’Italia Pisa. "Siamo il partito – ha spiegato Maurizio Nerini -, che più collega la città alla parte esecutiva dell’amministrazione, che sono la giunta comunale e il sindaco. Il nostro è un impegno costante che si sviluppa tutti i giorni. Vogliamo essere il punto di riferimento per i cittadini". "Siamo – ha detto la consigliera comunale, Virginia Mancini -, il gruppo politico più numeroso. Sono tanti gli atti fatti dal nostro partito. Per ultimo, abbiamo chiesto di creare un ufficio informativo apposito per far sì che i cittadini e le attività colpite dalla mareggiata a Marina di Pisa, possano essere assistiti nella compilazione dei moduli per la richiesta dei ristori".

E.M.D.P.