Fratelli d’Italia Ecco il direttivo: "Più vicini alla gente e ai quartieri"

Tra uno spritz e una chiacchiera mentre si affievoliscano le ultime luci della giornata, è stato presentato il direttivo pisano di Fratelli d’Italia. Quindici nomi che, da oggi, si sono strutturati con l’obiettivo di rilanciare sempre di più la bandiera con la fiamma tricolore in città e tra i quartieri. Coordinato da Andrea D’Agostini, affiancato dal vice Maurizio Nerini, capogruppo in consiglio comunale, il direttivo pisano di Fratelli d’Italia è composto dal consigliere e vice coordinatore regionale del partito Diego Petrucci, dagli assessori comunali Raffaele Latrofa e Filippo Bedini, dai consiglieri pisani Rachele Compare, Elena Del Rosso, Virginia Mancini, Alessandra Orlanza e Silvia Silvestri e da Anna Buoncristiani, Raffaele Magaldi, Livia Paola Nuvoli, Alessandro Carugini e Andrea Porcaro D’Ambrosio.

"Parte una grande avventura - così Andrea D’Agostini - che punterà a fare politica dentro e fuori dal palazzo: vogliamo rilanciare i comitati, ascoltare i cittadini e riallacciare più e meglio i rapporti tra istituzioni e popolazione. Inoltre, il direttivo ci permetterà di strutturarci per rendere la nostra azione più efficace come si addice a un partito in salute e dalla grande caratura internazionale". Soddisfatto il vice-coordinatore Maurizio Nerini che vede l’occasione per "tornare nei quartieri e continuare quanto di buono fatto in consiglio comunale con una sinergia regionale e nazionale. Vogliamo presentare di più alla città le nostre personalità di spicco e la grande presenza femminile, coinvolgere i responsabili di quartiere e i giovani: saremo una presenza capillare sul territorio".

Presente all’inaugurazione il consigliere regionale Diego Petrucci che ha sottolineato come il direttivo sia "necessario per un partito che ha forte responsabilità dato il consenso che ci danno gli italiani e con cui esercitiamo la leadership della coalizione". "Conti - prosegue - ha cambiato la città con le idee di Fratelli d’Italia, risanando e rigenerando le periferie e rendendo Pisa più sicura e pulita. Viviamo una bella stagione e il nostro partito, che ha ruolo determinante nel migliorare la città, deve mostrarsi ancor più sano, vivo e riconoscibile tra i quartieri".

Mario Ferrari