“Colto e curioso, ciao amico e collega”: il cordoglio per la morte di Francesco Ceccarelli

Pisa, 26 marzo 2025 – Profondo il cordoglio in Toscana per la morte di Francesco Ceccarelli, 55 anni, giornalista e capo ufficio stampa della Scuola Sant’Anna di Pisa. Lo ricorda il gruppo “Noi giornalisti toscani per il cambiamento”.

“Se ne è andato – troppo, troppo presto – Francesco Ceccarelli, amico e collega, capo dell’Ufficio Stampa della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, giornalista coi controfiocchi e persona straordinariamente buona – si legge in un comunicato –. L’amico geniale che tutti vorrebbero e che i colleghi di ‘Noi, giornalisti toscani per il cambiamento’ hanno avuto la grande fortuna di avere nel lungo e comune impegno per la categoria: colto, curioso, affettuoso, divertente, mite ma combattivo alla bisogna, convinto che l’unico giornalismo buono fosse quello pulito, che sa guardare in faccia la realtà senza troppi minuetti. Per tutti noi - soprattutto per Antonio, Fausto e Enrico per i quali è stato un vero fratello minore – rappresenta una pagina di vita per chiudere la quale faremo una grande fatica e che, anzi, sappiamo non si chiuderà mai. Francesco aveva cominciato a scrivere per Il Tirreno negli anni Novanta. Laureato in storia e filosofia all’Università di Pisa, aveva frequentato il Master in Comunicazione pubblica e politica dell’Unipi. Quindi uno stage al Sant’Anna che, apprezzandone le qualità, non se lo è fatto sfuggire e lo ha voluto in uno degli incarichi più delicati, quello di responsabile dell’Ufficio Stampa nel cui ruolo si è fatto apprezzare unanimemente per competenza, professionalità e disponibilità dai colleghi dei media nazionali ed internazionali”.