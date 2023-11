"Forza Tathiana Garbin". Operata ieri a Cisanello

"Domani è un giorno importante per Tathiana. Speriamo che questa vittoria le possa dare forza, saremo tutti con lei. Qui si parla di vincere la Coppa Davis, di fare la Storia. Siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è tutt’altro quindi dobbiamo sentirci molto fortunati di essere qui. Siamo tutti con lei". Hanno commosso tutti le parole pronunciate da unnimmenso Jannik Sinner, pochi minuti dopo il triondo italiano in finale di Coppa Davis contro l’Australia. Poche ore più tardi, ieri mattina, la capitana della nazionale azzurra di tennis, che due settimane fa aveva rivelato di essere in cura all’ospedale di Cisanello, per una rarissima forma di tumore.

"Desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli straordinari medici dell’Ospedale Cisanello di Pisa, nello specifico il professor Giulio Di Candio e il professor Luca Morelli che hanno seguito il mio caso - aveva annunciato la Garbin due settimane fa – , eseguendo con grande maestria l’operazione a cui mi sono dovuta sottoporre. Grazie alla loro competenza e dedizione, ho potuto beneficiare di un rapido recupero che mi ha permesso di partecipare alle Billie Jean King Cup Finals e di guardare con fiducia al futuro". "Dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici - aveva aggiuntin- Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo. Sono determinata a superare anche questa sfida e a continuare a competere al massimo delle mie capacità".

Secondo intervento che, come svelato proprio dalla dedica di Sinner domenica sera, si è svolto ieri, proprio a Cisanello, con la stessa equipe d’eccellenza che segue la Garbin in questa battaglia decisiva. Fonti vicine alla tennista confermano, anche se nulla trapela dall’ospedale circa le condizioni della capitana della nazionale di tennis, nel pieno rispetto della privacy che tutela tutti i pazienti, personaggi pubblici compresi, tanto più nella delicata fase del decorso post operatorio. Ma l’affetto di tutti è per lei. Anche il governatore Eugenio Giani ha scritto della tenista su Facebook: "Forza Tathiana Garbin! La capitana della nazionale italiana di tennis è in cura al nostro ospedale di Cisanello per un rarissimo tumore, grazie alla grande professionalità delle donne e uomini del nostro sistema sanitario pubblico!".