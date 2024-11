"Flux" a teatro. L’artista Romano jazz e non solo

Sarà tutto dedicato alle contaminazioni musicali il secondo appuntamento con l’edizione 2024 di "FLUX - Flussi di musica creativa": 4 serate per 8 concerti tra fermenti e nuove avanguardie a cura di Toscana Produzione Musica (TPM), centro di produzione presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa.

Protagonista della serata di mercoledì, che partirà alle 21 alla Città del Teatro di Cascina (Pisa), sarà Ferdinando Romano, artista più volte vincitore al Top Jazz che arriva in Toscana per presentare l’ultimo album "Invisible Painters". La matrice jazzistica incontra elementi di elettronica e ambient in un affascinante equilibrio tra composizione e improvvisazione, col contrabbasso di Romano, il piano di Valentin Gerhardus, il clarinetto di Federico Calcagno e la batteria di Antonio Fusco che fondono i loro timbri con sintetizzatori, samples e registrazioni ambientali, a cavallo tra suoni digitali e amore per l’analogico. Opening act: Matteo Paggi col progetto "Giraffe", che combina influenze provenienti dal metal, rock e jazz, creando una musica carica di contrasti tra razionalità e passione. Paggi, qui sul palco con Lorenzo Simoni al sax, Mirah Noh al piano, Jonathan Ho Kin Chiat al basso e Andrea Carta alla batteria, ha in curriculum collaborazioni con orchestre sinfoniche e festival in tutta Europa, oltre ad essere stato scelto da uno dei più autorevoli jazzisti al momento in attività, Enrico Rava, per il suo quintetto "Fearless Five". Flux gode del sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Pisa, in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana Onlus (info e ingressi: www.toscanaproduzionemusica.it).

Informazioni su www.toscanaproduzionemusica.it. Biglietti: ingresso singola serata € 12,00 intero € 10 ridotto (studenti, under 25, soci Exwide).

Abbonamento a tutti i concerti € 38 intero, € 35 ridotto (studenti, under 25, soci Exwide). Prevendite su Ticketone.