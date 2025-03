Fiorella-Sinfonica live: 4 settembre con Mannoia in piazza dei Cavalieri

La primavera è appena iniziata, ma è già tempo di pensare al Summer Knights Pisa, la rassegna che anima la splendida Piazza dei Cavalieri con appuntamenti culturali e spettacoli di grande richiamo nazionale. Un cartellone promosso come sempre dal Comune di Pisa e Pisamo e organizzata da Leg Live Emotion Group.

E c’è già un primo grande nome per l’edizione 2025: si tratta di Fiorella Mannoia, che si esibirà il 4 settembre in uno spettacolo imperdibile intitolato "Fiorella Sinfonica-Live con orchestra". Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal maestro Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto i cieli stellati delle più importanti arene estive di tutta Italia.

Non mancheranno in scaletta anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Da “Caffè nero bollente” a “Quello che le donne non dicono”, da “Il cielo d’Irlanda” a “Sally”, senza dimenticare brani più recenti come “Che sia benedetta”, “Il peso del coraggio” e “Padroni di niente”. Non mancheranno le canzoni tratte dal suo ultimo album “Disobbedire”, pubblicato a novembre 2024, un disco che racchiude nove tracce cariche di significato, in cui la musica si fa strumento di riflessione e cambiamento.

Vincitrice di sei Targhe Tenco e più volte protagonista del Festival di Sanremo, ha saputo coniugare talento musicale e impegno sociale, affrontando tematiche di grande attualità con eleganza e sensibilità.

Le prevendite per il concerto di Fiorella Mannoia sono già disponibili, da ieri, sui circuiti ufficiali. E l’edizione 2025 di Summer Knights Pisa si preannuncia ancora una volta un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo.