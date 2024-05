Fino al 27 maggio al Teatro Nuovo di Pisa va in scena la grande festa dell’inclusione

Pisa, 23 maggio 2024 – Teatro per le scuole. Il festival ha preso il via il 21 maggio con gli spettacoli ‘I musicanti di Brema’, ‘Il gatto con gli stivali’ e ‘Tante storie per tanti colori’ rispettivamente delle classi 2°, 3° e 5° della scuola primaria Gamerra. Prosegue il 22 maggio alle 19 con le classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°A e 5°B della scuola primaria Genovesi con lo spettacolo ‘Nel blu di Azzurra’. Mentre il 23 maggio alle 9 sarà la volta degli alunni e alunne della scuola primaria Don Milani con ‘L’arcabus di Don Milanini (classi 1°), ‘La scomparsa di Maria’ (classi 2°), ‘La buca degli artisti’ (classi 3°), ‘L’alleanza dei bambini’ (classi 4°), ‘L’inventore della macchina del tempo (classi 5°). Gli spettacoli delle scuole si concluderanno il 27 maggio con gli studenti e le studentesse della primaria Gamerra che si esibiranno in un doppio spettacolo serale: alle 19 andranno in scena ‘Bianca come la neve’ (1° E) e ‘L’importanza di un sogno’ (2° E); mentre alle 21 sarà la volta di ‘Tra scienza e sogno’ ( 2° D) e ‘Incroci’ (3° E). La grande festa dell’inclusione va in scena al Teatro Nuovo, in piazza della Stazione a Pisa, con un festival di una settimana, dal 21 al 27 maggio, che vedrà salire sul palcoscenico oltre trecento ragazzi e ragazze delle scuole pisane, ma anche adulti che hanno colto l’occasione per mettersi in gioco ancora una volta. Il progetto “Teatro educativo, inclusivo e civico”, promosso e finanziato dal Comune di Pisa e voluto dall’assessore Giulia Gambini, è un lavoro su come “fare” comunità e scoprire l’altro da sé e di cui le varie “diversità” sono il punto di forza. Una palestra di democrazia, autostima, ma soprattutto affetto. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Ecco le associazioni partner del progetto: Talenti autistici, Unione Italiana Ciechi, Associazione italiana persone Down e Autismo Pisa. Partner scolastico: Istituto comprensivo Gamerra. Teatro adulti. Il 24 maggio alle 21 andrà in scena ‘Teatro Forum’, lo spettacolo di fine anno del laboratorio di Teatro dell’Oppresso condotto da Antonio Minghi. Il 25 maggio alle 21 sarà il turno de ‘Le equilibriste’, un viaggio fantasmagorico tra complicati equilibri quotidiani, per la regia di Letizia Parri. Infine, domenica 26 maggio alle 18, sarà il turno dello spettacolo ‘Il grande Gioco’ di Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro e Francesco Niccolini. Uno spettacolo che vede in scena lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, in una storia che commuove e diverte.

