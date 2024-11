Filippo Macchi in cattedra per gli alunni del ‘Pesenti’

CASCINA

È stato inaugurato ufficialmente lunedì mattina il nuovo anno scolastico al liceo scientifico sportivo Pesenti di Cascina con una cerimonia che ha visto, tra i protagonisti, il vicecampione olimpico Filippo Macchi. Condotto da Massimo Corsini, giornalista sportivo di Punto Radio Cascina, l’evento ha offerto un momento di riflessione sull’importanza dello sport come strumento di crescita personale e educativa. Ospite d’eccezione è stato, appunto, Macchi che si è rivolto agli studenti incoraggiandoli a perseguire i propri obiettivi e un continuo miglioramento personale. La doppia medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi ha, inoltre, ricordato ai ragazzi l’importanza di trovare un equilibrio tra studio e pratica sportiva. Messaggio, questo, condiviso anche dalla dirigente Ivana Carmen Katy Savino, che ha ringraziato le istituzioni presenti all’evento per la loro collaborazione alla realizzazione dell’offerta formativa dell’istituto e ha accolto i nuovi iscritti dell’indirizzo sportivo, sottolineando l’importanza di fare scelte consapevoli durante il proprio percorso formativo. "Lo sport come strumento di inclusione e contrasto al bullismo" è stato, invece, il messaggio lanciato da Andrea Simonetti, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. Ospite anche Edoardo Barcaglioni, vicepresidente della Federazione Rugby, che ha presentato i futuri progetti di collaborazione con l’istituto. Un kit sportivo è stato poi consegnato ai nuovi iscritti a supporto del percorso scolastico da Antonio Doveri, in qualità di rappresentante della Banca di Pescia e Cascina, per consolidare il legame tra scuola e territorio.

Ha partecipato alla cerimonia anche l’assessora all’edilizia scolastica della provincia di Pisa, Cristina Bibolotti, che ha illustrato "l’importanza strategica della costruzione della nuova palestra, destinata a diventare un punto di riferimento per la comunità locale". Presenti all’inaugurazione anche il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora Francesca Mori che hanno ricordato gli atleti cascinesi che hanno rappresentato il territorio a livello nazionale e internazionale, sottolineando l’importanza, per l’amministrazione, di investire nello sport giovanile e di alto livello.