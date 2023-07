Festività di Sant'Anna, mercoledì 26 luglio messa celebrativa

Pisa, 25 luglio 2023 - In occasione delle festività di Sant’Anna, mercoledì 26 luglio alle ore 19 presso la chiesa della Scuola Superiore Sant’Anna sarà celebrata una Santa Messa da Don Francesco Bachi, parroco della chiesa di Santa Caterina di Pisa. Sarà possibile inoltre visitare la chiesa della Scuola nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9 alle13 e dalle ore 16 alle 20. Il 26 luglio la Scuola Superiore Sant'Anna celebra la festività di Sant’Anna con un duplice appuntamento, rivolto ai cittadini pisani e ai numerosi turisti che, in questo periodo, affollano la città. Durante la mattinata la chiesa, un piccolo gioiello barocco a due passi dalla Torre, resterà aperta per le visite. M.B.