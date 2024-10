Festeggiamenti di Halloween per bambini e adulti nel territorio comunale di Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 22 ottobre 2024 - L'atmosfera spettrale di Halloween sta per invadere anche quest’anno il territorio del Comune di Vicopisano con il tradizionale Carnevale d’Autunno. Grazie all'organizzazione del Carnevale di Vicopisano e in collaborazione con Antitesi Eventi, i borghi di Vicopisano e Uliveto Terme si trasformeranno in luoghi di brividi e divertimento il 31 ottobre. Sarà una festa spaventosamente bella, ricca di attrazioni, animazioni e spettacoli, adatta a tutte le età, con ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione.

Vico Halloween: una giornata di brividi e sorrisi nel borgo di Vicopisano Come ogni anno, Vico Halloween animerà le vie del borgo di Vicopisano con un programma pieno di sorprese e divertimenti, coinvolgendo numerose associazioni locali. Nel pomeriggio, i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica con spettacoli di acrobatica aerea, fachirismo, esibizioni con il fuoco, e persino letture da brividi presso la Biblioteca comunale, in collaborazione con Il Gabbiano Associazione Culturale.

I bambini avranno a disposizione anche vari laboratori artistici e creativi: dal laboratorio di circo e teatro ai laboratori artistici "da paura" a cura di Spazio ai Giovani. Per i più temerari, ci saranno i Giochi Malefici organizzati da Vico Verde, e il laboratorio “nel dia de los muertos” di Orcotondo.

Passeggiando per le stradine del borgo, i più piccoli potranno fare incontri "strani" e inquietanti: potranno incontrare il Nano Krog, la terrificante trampoliera, e partecipare alla Paranormal Parade con gli allievi della Scuola di Arti Circensi di Antitesi. Non mancheranno Felice Titumolo e una ZombieLand, che trasformerà i giardinetti in uno scenario degno dei migliori film dell’orrore.

Uliveto Terme: giochi e divertimenti per tutti nel Parco Sandro Pertini A Uliveto Terme, invece, il rinnovato Parco Pubblico Sandro Pertini si trasformerà nel parco dei divertimenti e degli orrori, grazie all’organizzazione della Pro Loco Uliveto Terme e con il supporto della Croce Rossa. Qui, la festa sarà dedicata a grandi e piccini, con giochi spaventosi e tante prelibatezze da gustare a partire dalle 16.

I bambini sono invitati a indossare i loro costumi più terrificanti e a portare le bacchette magiche per sfidare i personaggi spaventosi che si aggireranno nel parco. Nonostante l’atmosfera paurosa, sarà il divertimento a prevalere, garantendo risate e sorrisi per tutti i partecipanti.

Un Halloween magico per tutte le età Vico Halloween si conferma una delle feste più attese dell’autunno nel Comune di Vicopisano, un evento che mescola il fascino delle tradizioni con il divertimento spensierato. Il programma, già ricco di eventi, continuerà ad arricchirsi, quindi è consigliato seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune e sui social della Biblioteca per non perdere le novità e le “magiche meraviglie” in arrivo.