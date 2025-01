Festa Tricolore nella chiesa di Santa Cristina

Tutti i Rotary Club di Pisa e del suo hinterland (area Tirrenica 2) promuovono – con il patrimonio del Comune e in collaborazione il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa – un concerto in occasione della giornata nazionale della bandiera (o Festa del Tricolore). Il concerto di musiche risorgimentali si terrà domani nella chiesa di Santa Cristina (lungarno Gambacorti) a partire dalle ore 11:30. L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco e delle autorità rotariane; successivamente, dopo una breve introduzione, l’orchestra e il coro del CIDIC, sotto la guida del Maestro Manfred Giampietro, eseguiranno l’Inno d’Italia e, a seguire, musiche e canti della nostra storia.