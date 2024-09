Festa al "Verdi" per il record dei 3mila trapianti di fegato

Per celebrare il traguardo dei 3mila trapianti raggiunto dal Centro trapianti di fegato oggi alle 16.30 si svolgerà una cerimonia al Teatro Verdi che sarà un’occasione per ringraziare i donatori e i loro familiari e promuovere la cultura della donazione, oltre a sottolineare la complessità del trapianto e l’impegno dei tanti operatori che, all’ombra dei riflettori, rendono possibile il perpetuarsi del miracolo della vita attraverso il trapianto. L’evento sarà reso speciale dall’intervento, oltre che di importanti rappresentanti delle istituzioni di governo e regionali, dei cantanti Irene Fornaciari, Alessandro Carmignani e Jennifer Schittino accompagnati dalla pianista Chiara Mariani, dell’attrice Eleonora Vittorini Orgeas, dal campione olimpico Filippo Macchi, tutti diretti sul palco dalla presentatrice Manuela Arrighi, per la regia di Emilio Maio. Nell’ambito della serata verrà anche presentato il libro "Il dono della vita in una scelta. Sette storie di Rinascita" scritto dai giornalisti Gabriele Masiero e Francesco Ingardia con il supporto dell’Associazione Vite Odv. Ospite d’onore della celebrazione sarà il Premio Nobel per la medicina, Craig Mello, che verrà appositamente dagli Stati Uniti e insieme al quale i professionisti del centro pisano sveleranno come la scienza rivoluzionerà il trapianto d’organi. Stamani alle 8.30 dalle sale del Polo endoscopico all’ospedale di Cisanello, si terrà un corso teorico/pratico sul trattamento endoscopico delle complicanze biliari nel paziente sottoposto a trapianto di fegato da parte dell’Unità operativa di Endoscopia digestiva dell’Aoup, che è centro di riferimento regionale di alta specialità per questo tipo di procedura ed è diretta dal professor Emanuele Marciano, mentre domani, all’auditorium della Camera di Commercio di Pisa, si terrà un convegno scientifico che vedrà i massimi esperti italiani e mondiali confrontarsi sui temi del trapianto di fegato e della chirurgia epatica. "Noi - conclude Davide Ghinolfi, coordinatore del centro trapianti di fegato - ringraziamo tutti i nostri maestri che negli anni hanno strutturato un vero e proprio percorso del trapianto epatico facendolo crescere rapidamente e contribuendo anche alla nascita dell’Ott-Organizzazione Toscana trapianti, che ha reso il sistema della donazione Toscana uno dei più efficienti al mondo".