"Fermate quell’aereo C’è una bomba a bordo" Ritardataria al gate crea il caos, stop ai voli

di Gabriele Masiero

In un attimo è stato caos calmo. Ovvero l’aeroporto ha smesso di funzionare oper circa un’ora prima di tornare alla normalità. Uno stop che però è stato gestito con tranquillità e rispettando le procedure di sicurezza programmate. E tutto perché una passeggera del volo Ryanair Pisa-Londra, rimasta fuori dal gate d’imbarco per essere arrivata tardi, non ha trovato di meglio che lanciare un allarme boba. L’allerta è scoppiata intorno alle 11 ed è stata Toscana Aeroporti, la società di gestione dello scalo, nel pomeriggio a ricostruire l’accaduto precisando che il Galilei "è stato chiuso per procedere a tutte le opportune verifiche di sicurezza in seguito a quello che poco dopo si è rivelato essere un falso allarme sul volo Ryanair FR 587 in partenza da Pisa per Londra Stansted". Secondo quanto appreso dalla polizia di frontiera, una donna giunta in ritardo al gate e che dunque rischiava di perdere il volo ha tentato di bloccare il decollo del velivolo denunciando la possibilità della presenza di un ordigno a bordo dell’aereo. Non si conoscono altri dettagli sulle modalità con le quali avrebbe innescato il caos. Si sa soltanto che la passeggera ritardataria alla fine non si è imbarcata e ora rischia una denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. "Per ragioni precauzionali di sicurezza - conclude la nota di Toscana Aeroporti - l’aeroporto è stato prontamente evacuato. Concluse tutte le operazioni e gli accertamenti necessari, lo scalo di Pisa ha ripreso le attività e ha ripristinato la completa operatività". L’interruzione è durata circa un’ora tra le 11 e mezzogiorno.

"L’equipaggio del volo FR587 da Pisa a Stansted - aggiunge Ryanair - è stato informato di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo prima della partenza. In linea con le procedure di sicurezza standard, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e le autorità locali hanno effettuato un’ispezione di sicurezza prima di autorizzare l’aeromobile a tornare in servizio". L’allerta si è conclusa non appena si è avuto certezza che non vi era alcuna minaccia né a bordo del velivolo, né a terra, ripristinando le operazioni di imbarco e l’operatività dello scalo senza ulteriori intoppi.