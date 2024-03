"Fearless forum" al Lanteri. Da vittime a modelli per le altre

Un appuntamento di eccezionale importanza è quello organizzato per venerdì 8 marzo dal Comitato pari opportunità dell’ordine avvocati di Pisa, presieduta dall’avvocato Olivia Marconcini e Rotary Club di Pisa, con il patrocinio del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e del Comune di Pisa. Si intitola "Fearless forum. Donne che inspirano il cambiamento" con la proiezione speciale venerdì, al Lanteri, dalle 14 alle 19 del film-documentario “Geeta” e la presenza in sala della protagonista indiana, Neetu, e della regista australiana, Emma MaceyStorch. Vittime di un attacco con l’acido in India, Geeta e la figlia Neetu, rimasta sfigurata e cieca, hanno intrapreso un percorso costellato dalle difficoltà familiari, economiche e sanitarie, ma anche da determinazione e coraggio che le hanno portate ad aderire, nel 2013, al movimento Stop Acid Attack in India, e a fondare, nel 2014, lo Sheroes Hangout Cafè nella città di Agra, locale che offre lavoro e occasione di riscato anche ad altre vittime di questa gravissima forma di violenza. Neetu è oggi una straordinaria attivista e ha dato vita alla Campagna Wake Up, iniziativa globale per ispirare leggi e programmi educativi per la prevenzione della violenza con l’acido in tutto il mondo. Porterà a Pisa la sua esperienza, risultati e prospettive della Campagna che conduce nel discorso d’apertura dell’evento. A seguire, nella tavola rotonda forniranno il loro contributo personale e specialistico e dialogheranno con Neetu gli altri ospiti internazionali: Emma MaceyStorch, regista australiana del diocufilm, l’afgana Helena Hassani, dall’Afghanistan, patrocinatrice per la prevenzione dei matrimoni forzati e delle bambine, Mohamed Shokry, giudice penale in egitto e dottorando in “Diritto penale, diritti umani e diseguaglianze di genere” dell’Università del Salento, Mojgan Azadegan, responsabile del centro regionale coordinamento per la salute e la medicina di genere in Toscana, l’avvocato Annalisa Cecchetti, vicepresidente nazionale Anmic, l’avvocato Giuseppina Mortillaro, docente a contratto dell’Università di Pisa, esperta di diritto del lavoro e delle persone con disabilità, ; Laura Ricci, specializzata in Diritto penale e vulnerabilità; Elisa Stevanin, avvocato e socia di Bhalobasa OdV, ove è componente del Settore Progetti, e Caritas Toscana, ove è membro del direttivo regionale di educazione alla Mondialità; Giorgia Tacconi per l’associazione Le amiche di Mafalda, che supporta le vittime di violenza domestica. La tavola rotonda sarà moderata dal professor avvocato Federico Procchi, presidente del Rotary Club di Pisa. Dopo la proiezione del film-documentario, la protagonista e la regista risponderanno alle domande del pubblico.