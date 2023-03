FdI: squadra che vince non si cambia ’Pisa al centro’ punta sulle professioni

Fratelli d’Italia si presenta alle elezioni schierando tutto il blocco politico uscente: gli assessori Filippo Bedini, Raffaele Latrofa e Sandra Munno, ma anche i tre consiglieri comunali Giulia Gambini, Francesco Niccolai e Maurizio Nerini, e la coordinatrice cittadina Rachele Compare. Insieme a loro saranno in lista anche l’avvocato Serena Bulleri e Raffaella Marchetti. Ma i bene informati assicurano che il partito della Meloni lavori anche per convincere personalità indipendenti e di alto profilo. Nomi top secret sui quali nessuno vuole sbilanciarsi, ma che hanno l’obiettivo di presentarsi all’elettorato come una proposta politica di governo del territorio capace di andare oltre i tradizionali steccati della destra.

Esattamente come sta cercando di fare "Pisa al centro", la lista civica fortemente voluta dal sindaco Michele Conti, che mette insieme persone con storie politiche diverse e che hanno deciso di fare fronte comune per impegnarsi a sostegno del primo cittadino e proseguire "il buon governo della città come è stato in questi cinque anni", dice Maurizio Doccini, per 25 anni direttore di Confapi di Pisa, la confederazione della piccola e media industria privata, un passato da consigliere del Ctp 4 San Marco San Giusto con i socialisti "nella giunta pentapartito guidata dal sindaco Sergio Cortopassi: sostengo Conti perché ha bene amministrato la città e merita di proseguire il suo lavoro". Tra i big della civica che fa capo al sindaco anche Frida Scarpa, ex campionessa di scherma e avvocato, ma anche altri due avvocati che in questi mesi si sono dati molto da fare per l’associazione Pisa al centro, Domenico Bechini ed Edoardo Cerri (in passato simpatizzante Pd), la professoressa Alessandra Veronese, tra i consulenti del ministro dell’istruzione Valditara: "Ero iscritta al Pd ma restituii la tessera dopo avere visto come il partito ha trattato l’allora candidato sindaco Serfogli", ha detto in un’intervista a La Nazione nei giorni scorsi. E ancora Luca Pistoia, Amanuel Sikera (collaborò con la dem Manola Guazzini), Luca Battistini (figlio di Giulio, sindaco Dc) Gabriella Porcaro, Annalisa Cerrai, Anna Paola Fagioli e Caterina Costa.

Gab Mas.