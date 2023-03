Famelab a Pisa: inizia il talent show della scienza

Concorso della scienza (Toni)

Pisa, 17 marzo 2023 – Avrà luogo a Pisa l'edizione italiana di Famelab, il talent show della scienza conosciuto in tutta Europa, nel quale i partecipanti devono catturare l'attenzione del pubblico, e della giuria, raccontando un argomento scientifico in soli tre minuti.

Possono iscriversi per le selezioni locali tutti i giovani ricercatori e ricercatrici under 35 della Toscana, che si terranno il 19 maggio alla Scuola Normale e all'Osservatorio gravitazionale europeo a Cascina (Pisa). La mattina avranno luogo le selezioni per i primi 10 classificati, che saranno ammessi alle selezioni, le quali avverranno nel pomeriggio dello stesso giorno presso l'Osservatorio Ego.

L'edizione di Famelab Italia è organizzata dalle più importanti istituzioni scientifiche e di ricerca del territorio: l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore, l'Università di Pisa, Ego e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Per iscriversi basterà compilare entro il 4 maggio il modulo di iscrizione disponibile al link: https://famelab-italy.it/famelab- pisa/.

La competizione internazionale Famelab, ha coinvolto oltre 30 differenti paesi e si svolge dal 2012 anche in Italia.

Verranno selezionati due candidati al contest pisano, che competeranno successivamente con gli altri vincitori e vincitrici nelle 11 selezioni locali che si svolgeranno in varie città del territorio italiano, selezionate a Perugia il 30 settembre in occasione della “Notte europea dei ricercatori”.

Prima di accedere alla finale nazionale, i due finalisti di ogni selezione locale parteciperanno alla Masterclass di Famelab Italia, un workshop di formazione in comunicazione della scienza e public speaking che si terrà a Perugia dal 9 all'11 giugno.

Il vincitore dell'edizione italiana avrà accesso alla finalissima del concorso FameLab International che si svolgerà online il 24 novembre.