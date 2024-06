Fabio Tedeschi di nuovo sindaco di Lajatico dopo 10 anni

Lajatico, 10 giugno 2024 - Fabio Tedeschi è il nuovo sindaco di Lajatico. E' il dato che emerge dalle elezioni comunali del 2024 dell'8-9 giugno, risultato in realtà prevedibile, dal momento che Tedeschi era l'unico candidato a sindaco, oggi eletto con 453 voti (100%).

L'affluenza è stata del 73,36% (785 su 1.070 elettori), leggermente in calo rispetto alle precedenti elezioni comunali del 2019 quando aveva raggiunto il 75,30%. Si contano anche 138 schede nulle e 194 schede bianche.

In passato, Tedeschi aveva già ricoperto la carica di sindaco, eletto per la prima volta nel 2004 a 40 anni con una coalizione di centrosinistra (Liste Civiche) e per la seconda volta nel 2009 con una lista civica.

A dieci anni di distanza dalla fine del suo secondo mandato, Tedeschi torna, dunque, ad essere primo cittadino di Lajatico con la lista civica 'Lajatico storia e futuro'. In questi dieci anni il Comune era stato amministrato da Alessio Barbafieri, eletto prima nel 2014 e poi riconfermato nel 2019 per il bis con la lista civica Insieme per Lajatico.