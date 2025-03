Fabio Roberti e Valerio Russo alla guida della Fnp Cisl e Fit Cisl di Pisa

Pisa, 7 marzo 2025 - Valerio Russo è stato riconfermato alla guida della FIT-CISL di Pisa (Federazione Italiana Trasporti). Con lui è stata confermata tutta la segreteria: Ignazio Re e Simone Cellucci. Erano presenti al Congresso il Segretario Generale Dario Campera ed il Segretario Nazionale FIT Cisl Antonino Rocca.

La FIT Cisl Pisa si occupa in particolare dei dipendenti aeroportuali, Ferrovie dello Stato, autoferrotranvieri, internavigatori, ausiliari del traffico, dipendenti ANAS e autostrade, facchini, lavoratori portuali e più in generale del mare. "Il nostro obiettivo sarà quello di trovare un deterrente per le categorie colpite da aggressioni sul posto di lavoro. Una piaga da combattere su cui ci proponiamo di lavorare in futuro", afferma Valerio Russo.

"Sono molto soddisfatto della mia elezione e di quella della mia segreteria che è stata riconfermata in toto. Segno tangibile che in dieci anni di lavoro ha portato a dei risultati concreti. Quando ho iniziato eravamo appena 500 iscritti, attualmente siamo 1365 e abbiamo una squadra di lavoro forte su cui poter contare. Ovviamente non ci culleremo sugli allori e sulle cose già fatte, ma cercheremo di migliorare il nostro lavoro con una squadra molto giovane e motivata. Il nostro obiettivo è di aumentare con le nostre competenze lavorative 150 iscritti all'anno, andando a cercare si crescere nelle aziende dove siamo come numero meno presenti e cercare di tutelare al meglio i lavoratori che sono la nostra risorsa principale che cercheremo di tutelare al meglio".

La riconferma di Russo non la sola novità ai vertici della confederazione: Fabrizio Roberti è stato confermato Segretario Generale FNP Cisl Pisa (Federazione Nazionale Pensionati). Con Roberti è stata confermata tutta la segreteria, Luciana Adami e Alberto Sodini. E' stata altresì eletta coordinatrice delle politiche di genere Daniela Piludu.

"Sono state due giornate intense, partecipate e piene di contenuti che questa segreteria cercherà di portare avanti nei prossimi anni- afferma Fabrizio Roberti dopo la sua riconferma a Segretario Generale FNP Cisl Pisa - sono altresì molto soddisfatto della rielezione di tutta la segreteria. I nostri obiettivi per il futuro sono molteplici, tra le prime cose cercheremo di seguire bene la medicina di prossimità nelle tre zone interessate: il CTO di Pisa, l'Ospedale di Volterra e la casa comunità di Terricciola. Oltre a questo cercheremo di portare avanti la contrattazione sociale per i nostri anziani, che prevede l'abbattimento delle tasse a chi non può permettersi di pagarle, andando a rivedere la situazione di chi riscuote le "pensioni minime. Cercheremo di portare avanti un percorso già avviato nella formazione dei nostri delegati e i nostri RLS, per dare delle risposte e altresì migliorare quelle attuali. Ovviamente i programmi sono tanti, noi cercheremo come al solito di metterci il massimo impegno senza lasciare indietro nessuno, migliorando la presenza sul nostro territorio e renderla ancor di più capillare per soddisfare le esigenze e i bisogni dei nostri anziani che purtroppo non sono autosufficienti".