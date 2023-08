Eventi di stagione "Frecce tricolori e fuochi d’artificio L’estate al gran finale"

di Gabriele Masiero

"Il bilancio dell’estate e di Marenia è positivo perché i nostri eventi nelle tre location di Eliopoli a Calmbrone, Tirrenia e Marina di Pisa sono stati tutti molto partecipati e apprezzati dal pubblico. Adesso siamo già al lavoro per il gran finale prima con i fuochi d’artificio a Marina di Pisa il 2 settembre e poi con le frecce tricolori, a Tirrenia, il primo ottobre dimostrando il nostro impegno per prolungare la stagione turistica".

L’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini, è soddisfatto dell’andamento degli eventi in città che, ha aggiunto, "ha dimostrato di sapere intercettare un pubblico vasto ed eterogeneo, senza rinunciare alla qualità e dimostrando che Pisa sa essere, anche con il suo litorale, un catalizzatore di artisti di primissimo piano trasformandoli automaticamente in testimonial delle nostre bellezze". Mogol, Luigi Strangis, i Planet Funk e il gran finale di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner, hanno riempito di musica piazza delle Baleari a Marina di Pisa e, ha osservato Pesciatini, "con il concerto dei Ladri di Carrozzelle, abbiamo fatto anche di più inviando un messaggio solidale e dimostrato che la nostra è una città davvero inclusiva, accessibile, attenta". Del resto, è il ragionamento dell’assessore, "gli eventi che ci sono stati in questi mesi hanno portato sul nostro litorale artisti di primo piano, penso a Ornella Muti e a Rocco Tanica, o anche a una giornalista di livello internazionale come Carmen Lasorella, che hanno scoperto angoli meno noti del nostro territorio e che sono pronti a testimoniare con il grande pubblico che li segue quanto è ricco di opportunità il nostro contesto ambientale, ben oltre la meravigliosa piazza dei Miracoli e il suo splendido campanile".

"Non dimentico Notti di Talento - ha sottolineato Pesciatini - che ha regalato una straordinaria opportunità a giovani artisti che cercano di affacciarsi al mondo dello spettacolo e che sono stati giudicati da professionisti di primo livello costruendo uno spettacolo di grande qualità che ha intrattenuto e divertito migliaia di persone. Ma ricordo anche la visita pisana Darko Peric, la star de La casa di carta, al quale ho fatto da cicerone facendogli scoprire i nostri monumenti, oppure le grandi serate a Eliopoli con Stefano Fresi, Gianmarco Tognazzi e Gianfranco Butinar. Il litorale può tornare a essere una destinazione turistica di riferimento dove partecipare a eventi di richiamo anche per i grandi nomi del cinema, del teatro, della Tv e della musica".

E questo è l’orizzonte dell’immediato futuro: "Sono già al lavoro per la prossima estate, per renderla ancora più ricca - ha concluso Pesciatini - a cominciare da un’ulteriore valorizzazione di Ciclilandia a Tirrenia, che potrebbe ospitare almeno per alcune serate anche il cinema all’aperto, e per renderla sempre di più un’arena di spettacoli, sfruttando la mitezza del nostro clima, anche per eventi durante la stagione invernale e primaverile".