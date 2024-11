Eventi contro la criminalità: "Obiettivo rendere fruibili tutti gli spazi e le piazze"

"La realizzazione di ulteriori eventi in piazza Vittorio porterà notevoli benefici al quartiere, darà ulteriore contributo nella lotta alla micro criminalità e servirà a riempire quel vuoto che separa la stazione centrale da Corso Italia". Ne è convinta la capogruppo di Pisa al centro in consiglio comunale, Caterina Costa, commentando il mercato Regioni d’Europa in corso in piazza Vittorio in questi giorni. Del resto, secondo la consigliera comunale, "la piazza vuota è uno spazio da colmare e ogni iniziativa che va in questa direzione è per noi benvenuta". Angelo Ciavarrella, presidente della commissione Urbanistica e consigliere comunale della lista civica ispirata dal sindaco Michele Conti, sposa anche la proposta rilanciata dal comitato La Stazione di realizzare eventi anche oltre il centro tra viale Gramsci e la piazza antistante lo scalo ferroviario: "Condividiamo l’idea lanciata da Sandra Capuzzi in un’intervista rilasciata ieri a La Nazione e siamo convinti - osserva il consigliere - che sia utile realizzare al più presto un fitto calendario annuale di eventi concordato con le associazioni categoria e con il comitato La Stazione. Soprattutto occorre fare un ulteriore passo in avanti e sfruttare per le varie iniziative anche gli spazi pedonali di viale Gramsci, recentemente oggetto di un sapiente restyling a cura dell’amministrazione comunale". Infine, Costa sottolinea che per "Pisa al centro è fondamentale che tutti gli spazi della città siano fruibili e vissuti da cittadini e turisti come dimostrato dalle recenti manifestazioni sportive e mercatali realizzate in Piazza Vittorio e come lista civica siamo pronti a fare nostre le proposte che ci arriveranno dal comitato di quartiere per supportare tutte le iniziative che potranno contribuire a migliorare la qualità della vita dei suoi residenti con l’obiettivo di accrescere il valore aggiunto dei recenti processi di rigenerazione urbana che hanno interessato quell’area".

Gab. Mas.