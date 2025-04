Europa Verde punta su Ghimenti. Il sindaco-tris di Calci in pole per la candidatura alle regionali

Il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti verso la candidatura alle Regionali con Europa Verde e quindi con l’Alleanza Verdi e Sinistra. La scelta del primo cittadino calcesano, rischia di innescare un derby interno alla lista con il candidato di Sinistra Italiana, in particolare si vocifera dell’ex asssessore a Capannori, Francesco Cecchetti. Sarebbero quindi loro due le figure chiave scelte come candidati da Avs nel collegio pisano per le prossime elezioni regionali. L’election day è ancora un’incognita, ma si dovrebbe andare alle urne in autunno. Non sono ancora state sciolte le riserve sul candidato a presidente della Regione di coalizione del centrosinistra, per cui la scelta naturale dovrebbe essere l’uscente Eugenio Giani, ma che proprio il leader di Sinistra Italiana (Avs), Nicola Fratoianni, aveva chiesto di sottoporre a primarie.

Intanto Ghimenti, che contattato non ha voluto rilasciare alcun commento ma, secondo quanto appreso, sarebbe pronto alla candidatura a consigliere regionale. Proprio due settimane fa, il primo cittadino aveva annunciato, nel corso della conferenza programmatica di Europa Verde Toscana, ad Acciaiolo, nel comune di Fauglia, e alla presenza dei vertici regionali e nazionali del partito, di aver preso la tessera di Europa Verde. Ghimenti, in passato iscritto al partito dei Verdi, aveva poi aderito a Sinistra Ecologia e Libertà. Dopo lo scioglimento della formazione, era rimasto indipendente, scegliendo la strada del civismo. L’appuntamento di Acciaiolo rappresentava un passaggio chiave in vista delle elezioni regionali d’autunno, alle quali Europa Verde, al contrario di Sinistra Italiana, aveva annunciato il proprio sostegno al governatore uscente Eugenio Giani.

In caso di elezione a consigliere regionale, la carica di sindaco di Calci di Ghimenti sarebbe incompatibile, per cui, secondo quanto previsto dalla legge, la guida del Comune del Lungomonte pisano dovrebbe passare ad interim alla vicesindaca Valentina Ricotta, fino alla prima tornata elettorale utile. E quindi, a distanza di poco più di un anno, Calci tornerebbe al voto.

Ghimenti era stato eletto per la terza volta sindaco di Calci alle scorse elezioni dell’8-9 giugno, con una vittoria schiacciante: il primo cittadino uscente aveva ottenuto il 69,24% dei consensi e 2.550 voti. Un risultato che lo aveva riconfermato sindaco dopo il via libera al terzo mandato, per i comuni sotto i 15 mila abitanti, introdotto proprio nel 2024.

Enrico Mattia Del Punta