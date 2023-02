Eugenio Tursi: i suoi sogni spezzati sulla strada, muore nell’incidente frontale

L'incidente sul viale D'Annunzio e, nel riquadro, la vittima

Pisa, 19 febbraio 2023 – I sogni spezzati di un giovane morto in un tremendo incidente frontale. In una domenica tragica, con le due auto rimaste a lungo in mezzo alla strada per permettere i soccorsi e i rilievi. Lutto a Pisa per la morte di Eugenio Tursi, 32 anni.

L’incidente è accaduto tra Marina di Pisa e Pisa. Il ragazzo, erano le 6 del mattino circa, stava rientrando verso il capoluogo dopo una serata di festa.

A un certo punto lo scontro con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida dell’altro mezzo, un 41enne portato in ospedale.

E’ ferito ma non in pericolo di vita. Eugenio Tursi è stato portato in ospedale ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Viveva a Pisa e lavorava nell’ambito della cantieristica a Spezia. Un ragazzo apprezzato, per una morte che lascia Pisa sconvolta. Anche il sindaco del capoluogo Michele Conti ha inviato un suo messaggio di cordoglio.

Si cerca di capire che cosa sia successo sul viale D’Annunzio, la lunga strada che collega Marina a Pisa e che è stata in passato teatro di altri gravi incidenti. Lo scontro tra le due auto è avvenuto nei pressi di una curva. In quel momento l'asfalto era viscido a causa di una pioggia leggera ma insistente che stava cadendo.