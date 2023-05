Esposti i disegni di Cronisti in classe Dieci ospitati al museo della Grafica Piccoli creativi crescono bene

di Antonia Casini

e Ilaria Vallerini

All’annuncio i bambini gridano per la felicità. Il premio più bello di questa edizione: l’esposizione di alcuni dei disegni a Palazzo Lanfranchi sede del bellissimo Museo della grafica di Pisa, la struttura che fa parte del sistema museale universitario pisano. Un luogo che rappresenta una delle più importanti raccolte pubbliche di grafica contemporanea. Un riconoscimento importante, dunque, pensato dal suo direttore scientifico, il professor Alessandro Tosi, che ha visto i disegni dei ragazzi e li ha apprezzati ideando questa mostra nella mostra che si è aperta ieri e che andrà avanti fino a martedì 30 maggio. Un’opportunità per i bambini di mostrare le proprie creazioni: colorate, piene di contenuti, spontanee. Ecco le classi che hanno vinto questa opportunità: la III F Toniolo con una vignetta che ritrae un mare prigione per i migranti, la III E Toniolo che ha fatto un approfondimento sulla cooperazione internazionale e l’Africa, la V primaria Mameli di Mezzana che si è concentrata sul riuso, la II G Toniolo che ha analizzato il cambiamento climatico, la II D Russo che ha lavorato sulla dichiarazione dei diritti dell’uomo, la II As Fibonacci che ha sviluppato il tema della smart city, la III E Mazzini sul controllod elle acque e l’alluvione, la III A Duca D’Aosta che ha visitato la mostra sui Macchiaioli a Palazzo Blu e l’interclasse Settesoldi di Vecchiano sugli animali del Parco di San Rossore anche fantastici come il fratilupo. L’allestimento è a cura di Silvia Gazzina restauratrice del centro restauro Volterra Cprca.

Al Museo della Grafica è in corso, tra l’altro, la mostra su Viviani, "I colori dell’anima". "A distanza di oltre mezzo secolo dalle grandi mostre antologiche che Pisa tributava al maestro nel 1960 e nel 1966, e dopo la recente Segni con l’odore del mare dedicata alle incisioni, le sale del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi tornano a presentare un’ampia selezione di dipinti, disegni e incisioni dell’artista pisano", si spiega da Palazzo Lanfranchi.

"Un evento unico per la nostra città e non solo", commenta proprio il prof Tosi che sull’impegno degli alunni pisani, premiati con tavole su Pinocchio, aggiunge: "Siamo molto contenti di esporre i disegni dei bambini in un luogo dove hanno esposto alcuni dei più grandi artisti italiani".