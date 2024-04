Ciardelli Tanta solidarietà

La rete solidale si allarga. Lunedì si svolgerà la diciassettesima edizione della Giornata della Solidarietà, promossa dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, rivolto a tutte le giovani e i giovani studenti del nostro territorio, con il coinvolgimento della città intera. Oltre 5.000 studenti parteciperanno alle attività proposte sul tema scelto per questa nuova edizione: "L’interesse delle future generazioni come nuovo principio costituzionale: tra sviluppo sostenibile, salvaguardia dell’ambiente e tutela delle condizioni di vita".

A chiusura della manifestazione, lunedì sera, con replica prevista per il giorno successivo, si svolgerà l’evento Green Theatre, con la direzione artistica di Renato Raimo, finalizzato a raccogliere fondi per il Progetto di oncoematologia pediatrica in Kosovo, organizzato grazie alla collaborazione dello stesso artista pisano e di Isabella Turso, che porteranno in scena lo spettacolo “Spogliati nel Tempo” nella splendida cornice del B&B Camilla, di Monica Santerini, in via San Francesco. Un evento innovativo, portato all’interno della Giornata della Solidarietà 2024, che coinvolge un luogo storico della nostra città (l’ex Teatro del complesso abitato delle Suore di San Giuseppe, oggi B&B Camilla di Monica Santerini), che offrirà una scenografia naturale ad un evento che unirà momenti intensi di arte e convivialità nello spirito della condivisione e della Solidarietà. Prenotazione su whatsapp al 3287513669.

Ospite della serata il top model Fabio Mancini, volto iconico di Giorgio Armani e conosciuto in tutto il mondo per aver collaborato con le più grandi case di moda, nominato da Friends of Europe giovane leader europeo 2023 per il suo Progetto scolastico. Selezionato per il grande successo professionale, che coniuga con i tanti impegni nel sociale, e per il suo personale Progetto che lo vede coinvolto, dal 2022, con i giovani studenti su tematiche attuali quali l’inclusione, la Solidarietà, l’ambiente, sarà presente a Pisa, lunedì, in vista di una partecipazione attiva alla XVIII edizione della Giornata della Solidarietà.

"Una Giornata - commenta la presidente avv. Federica Ciardelli - che ogni anno si arricchisce di nuova linfa e di persone che, con il loro impegno, contribuiscono ad accrescere nelle giovani e nei giovani ai quali si rivolgono, la consapevolezza di mantenere sempre saldi quei valori fondamentali sui quali si fonda la nostra Carta costituzionale. Un ringraziamento speciale a Renato Raimo, che da sempre segue con attenzione e partecipa alle attività e ai progetti dell’associazione, e a Fabio Mancini, per l’interesse manifestato e per averci onorati della sua presenza".