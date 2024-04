Un ’cestino robot’ per il futuro : "Il segreto è pensare in grande" La startup Ganiga Innovation di Pisa ha creato un cestino-robot intelligente per la gestione dei rifiuti, utilizzando l'AI per smistare automaticamente i rifiuti e ridurre l'impatto ambientale. L'idea è nata da una semplice esperienza quotidiana e ha ricevuto riconoscimenti per il suo valore e l'ispirazione che trasmette ai giovani imprenditori. La chiave del successo? Motivazione, perseveranza e il coraggio di pensare in grande.