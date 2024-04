Esplosione nella notte. Bancomat sventrato

Un’esplosione nel cuore della notte e un inseguimento a sirene spianate tra forze dell’ordine e ladri. Sembrano scene da film d’azione e invece è avvenuto venerdì notte intorno alle 3 a Tirrenia, per la precisione in piazza Belvedere, dove dei ladri a volto coperto hanno fatto saltare in aria un bancomat della Banca Popolare di Milano per rubare il contenuto e scappare a bordo di una macchina scura. La fuga è stata ostacolata dalla Polizia, che ha inseguito in auto i malviventi, che però sono riusciti a dileguarsi tra le strade del lungomare. La rapina, da diverse migliaia di euro, è stata compiuta grazie alla "tecnica della marmotta": l’inserimento in una fessura, scavata nello sportello con un trapano, di un oggetto metallico (la "marmotta") che ha a un’estremità un contenitore a forma di cono pieno di polvere da sparo e all’estremità opposta una miccia con cui far esplodere la facciata del bancomat. Il nome sarebbe dovuto al suono dell’ordigno durante la detonazione, che ricorda il verso del roditore.

Grande paura per i cittadini che abitano su piazza Belvedere, svegliati in piena notte dall’esplosione. "Sembra di essere nel Far West - afferma Simona Rindi, presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa - siamo rimasti tutti amareggiati: è stato fatto tanto per difendere il lungomare dalle mareggiate, sarebbe veramente irritante se adesso i problemi iniziassero a esserci tra le strade, anche perché il bancomat rapinato non è in mezzo alla pineta ma in una piazza nel centro di Tirrenia".

"Ci sono tantissime persone oggi sul nostro litorale, tra cui molti turisti stranieri - precisa Simona Rindi -. È caldo e il tempo è bellissimo, le bancarelle e i negozi sono presi d’assalto da chi vuole acquistare costumi, teli e asciugamani e i ristoranti sono pieni: vedere un bancomat sfondato con le forze dell’ordine che fanno i rilievi non è un grande biglietto da visita. Oggettivamente è un evento bizzarro al quale non siamo assolutamente abituati e non vogliamo abituarci visto che viviamo in un posto tranquillo". "Menomale che è successo di notte - conclude - e i marinesi non hanno dovuto assistere a un inseguimento per la strada in pieno giorno".