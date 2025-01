Esplode la cassaforte che stavano forzando, gravi due ladri. Dentro c’erano delle cartucce

Fornacette (Pisa), 29 gennaio 2025 – Tentano di aprire la cassaforte con una smerigliatrice, ma dentro ci sono alcune cartucce. Il risultato è un’esplosione che adesso rischia di costare molto cara a due malviventi, ricoverati in ospedale in prognosi riservata per gli effetti dello scoppio. Il fatto è accaduto a Fornacette, in via della Botte.

Secondo le ricostruzioni, i due avevano fatto irruzione in casolare disabitato proprio per rubare la cassaforte che, però, conteneva diverse cartucce da caccia e vernice infiammabile. Nel tentativo di forzarla con una smerigliatrice angolare, i due hanno innescato un'esplosione che li ha gravemente ustionati in diverse parti del corpo. I carabinieri della compagnia di Pontedera hanno avviato un'indagine. Si stanno vagliando tutte le ipotesi, incluso il possibile coinvolgimento di complici.