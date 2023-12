ER Pasticceria Gluten Free si aggiudica il premio per il miglior panettone al cioccolato

Pisa, 13 dicembre 2023 – Pisa si conferma capitale del panettone al cioccolato senza glutine per il secondo anno consecutivo grazie alla creazione del pasticcere Luciano Capuano della ER Pasticceria Gluten Free. L'attività inaugurata nel marzo 2021 in via Aurelia Nord 34 da Stefano Marcato e nata da un'idea del figlio Alessio, chef dello storico Ristorante Da Rino, si è aggiudicata il premio per il miglior panettone al cioccolato gluten free, realizzato con cioccolato fondente, cioccolato aromatizzato al lampone con glassa di mandorle. “Mi occupo di celiachia da circa 10 anni e sono davvero felice di aver ricevuto questo importante riconoscimento confermando il risultato del 2022” le parole piene di soddisfazione del pasticcere della ER Pasticceria Gluten Free, Luciano Capuano. “Dopo anni di studio sono riuscito ad ottenere una mia miscela di farine personalizzata, affiancata da tecniche di lievitazione moderne. Inoltre le competenze di tecnologo alimentare mi hanno aiutato a trovare prodotti innovativi, come la fibra di bambù e il mais fermentato, che utilizzo nelle mie miscele”. Il dolce da primo premio è “un panettone senza glutine ottenuto da tre tipologie di lieviti, uno di questi ricavato dal kefir, un prodotto che risulta molto simile a quello glutinoso”. “Le nostre più sincere congratulazioni per questo nuovo riconoscimento a un'attività che ha saputo rinnovarsi senza snaturare la sua storia e la sua tradizione, grazie all'intraprendenza, alla determinazione e alla professionalità dei suoi titolari” i complimenti del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, “una pasticceria dalle caratteristiche innovative che si conferma un'eccellenza nel settore, capace a soli due anni dalla sua inaugurazione di conquistare importanti traguardi grazie a prodotti realizzati con altissima qualità”.

