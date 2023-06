Equipaggio misto al quarto posto

Ha chiuso al quarto posto (anche in questo caso purtroppo l’ultimo) l’equipaggio femminilemisto impegnato all’interno della manifestazione. La gara è andata in scena venerdì pomeriggio e ha visto il successo di Amalfi. Le protagoniste, – allenate da Giuseppe Barichello, applaudite e incitate dai veneziani che sono accorsi per assistere alla sfida – sono Lisa Cola timoniere, Cecilia Bellati capo voga e vice allenatrice. Dalila Anghetti, Anita Serena, Vittoria Stangherlin, Sara Di Battisti, Letizia Nuscis, Lisa Cola. Riserva Monica Favaro.