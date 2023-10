Equilibrio tra benessere e tecnologia. Un seminario di ricerca con Arpa

PISA

Un tema straordinariamente attuale mette a confronto esperti in una location spettacolare come la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. E’ in programma domani il seminario di ricerca "Benessere della persona e tecnologia: quale equilibrio?" organizzato dalla Fondazione Arpa con un approccio interdisciplinare e un confronto di più voci autorevoli, abbracciati dalla bellezza storica della sala delle Baleari e accarezzati da un’arpa

celtica, dal canto e dalla danza classica.

L’ideatrice e curatrice scientifica del seminario è Carmen Talarico, scrittrice e poetessa, insegnante e testimonial della Fondazione Arpa, che ha come obiettivo il sostegno della ricerca scientifica e l’innovazione. Il comitato scientifico, con compiti di coordinamento e organizzativi, è costituito da Tommaso Meini, Chiara Squeglia e Francesco Terzelli. L’evento ha luogo sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo che "ha fornito il sostegno morale al seminario augurando i migliori auguri per il successo dell’iniziativa e invitando a incontrare e conoscere persone che condividono lo stesso entusiasmo per l’Europa", il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Università di Pisa e Rai Toscana. La Nazione è tra i media partners.

L’inizio è fissato per le 9,30. Modera i lavori Carmen Talarico. Intervengono Luca Morelli, professore associato di Chirurgia generale dell’Università di Pisa e presidente della Fondazione Arpa, Anna Teresa Rondinella, cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili all’Università di Pisa, storica dell’arte, Unibas e cattedra Unesco alla Pontificia Università Lateranense, il fisico Alfonso D’Ambrosio, dirigente scolastico, esperto di robotica educativa e tinkering.

E ancora, Renato Raimo, attore, regista e autore, farmacista titolare di farmacia indipendente, esperto in Fitoterapia, Giuseppe Mazzotta, avvocato, scrittore e saggista, Maurizio Giani, direttore marketing di Herambiente, Roberto Donadoni, campione di calcio e allenatore professionista. Testimonial di Arpa la suonatrice di arpa Agnese Focardi, la cantante Serena Rigacci e Chiara Squeglia, ballerina di danza classica di Artemix. Per partecipare al seminario di ricerca è obbligatoria la prenotazione con conferma (fino a esaurimento posti) all’indirizzo mail benesserepersona.tecnologia@gmail.com.