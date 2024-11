Emergency apre il suo negozio . Così la solidarietà diventa un regalo

di Mario Ferrari

PISA

A Natale siamo tutti più buoni, e grazie a Emergency possiamo esserlo ancora di più. Da ieri fino al 24 dicembre, nel negozio di Pisa dell’associazione umanitaria fondata 30 anni fa da Gino Strada sarà infatti possibile trovare tantissime idee regalo e sostenere i progetti di solidarietà in Italia e nel mondo. Dalle decorazioni natalizie e le tazze realizzate a mano dell’Uganda agli accessori cuciti e ricamati dalle donne afghane, dai cesti natalizi alle magliette firmate da artisti e disegnatori contemporanei: sono solo alcuni dei prodotti che si possono acquistare nel negozio Emergency in via Palestro 39 da martedì a domenica dalle 11 alle 20.

Nello specifico, sono 130 le proposte regalo del 2024 di Emergency: dalla tazza rossa al calendario 2025, o novità come maglietta Artivists firmata da Laika, l’ombrello dell’associazione e la tazza termica Travel Tumbler di 24Bottles. Inoltre, per aiutare chi vive nei contesti difficili, nel negozio dell’ong si potranno acquistare le fodere per cuscini, borse o i tradizionali Suzani, tessuti tribali ricamati a mano in Afghanistan o le decorazioni per l’albero fatte dagli abitanti degli slum in Uganda. E, ancora, portachiavi realizzati con metalli dei residui bellici del Laos.

Ci saranno anche prodotti di realtà solidali che collaborano con Emergency come i saponi prodotti dalle donne del Burkina Faso oppure gli accessori moda di Ionè, pezzi unici prodotti da artigiani in India che riutilizzano i sari. Grandi offerte anche per il cibo con la Banda Biscotti di Verbania, dove i detenuti possono imparare a riprodurre i classici della pasticceria italiana, o della cooperativa sociale Frolla, biscottificio per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, e le ceste dolci e salate di Libero Mondo, che sostiene la produzione dei Paesi del Sud del globo.

Ovviamente non potrà mancare il panettone "Fatto per bene" di Emergency, con una confezione esclusiva per il trentennale dell’associazione. Sarà proprio lui il protagonista delle giornate dal 5 all’8 dicembre, quando sarà in vendita in varie piazze di Pisa e provincia. Emergency, infine, propone delle idee-regalo virtuali che sosterranno specifiche attività dell’associazione in Italia e nel mondo: con un contributo online si potranno regalare salvagente per la nave di soccorso ai migranti, o una visita pediatrica in Sudan, il sostegno alla formazione delle donne afghane o una visita medica gratuita a un paziente nell’ambulatorio mobile italiano. Con l’acquisto dei regali solidali sarà inoltre possibile inviare ai propri cari gli auguri di Natale tramite una e-card: contribuendo al diritto alla cura gratuito, alla lotta alla guerra e alla povertà. Insomma, tante iniziative per sentirsi tutti più buoni. In pieno spirito natalizio.