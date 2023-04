Elly Schlein domani a Pisa Lancerà dall’Arci Pisanova la campagna di Paolo Martinelli

Elly Schlein a Pisa. Per la prima volta come segretaria del Pd, sarà al circolo Arci Pisanova in via Frascani. L’appuntamento è per domani alle 16 al circolo dove dalle 13.30, in attesa dell’evento, si terrà un pranzo di finanziamento. Una tappa all’interno del tour elettorale nelle principali città al voto della Toscana e per portare il suo sostegno alla campagna elettorale del Pd e del progetto civico e progressista del candidato sindaco Paolo Martinelli, che il partito appoggia. "Aspettiamo Elly a braccia aperte - dichiara Andrea Ferrante, segretario comunale del PD pisano e candidato al Consiglio comunale -. Il nostro progetto per Pisa è una vera novità. In campo c’è una candidatura come quella di Paolo Martinelli, espressione di un civismo autentico e non di facciata, e c’è un programma nato dalla partecipazione, che ha messo insieme una coalizione ampia di partiti e liste civiche che va dai riformisti ai 5 Stelle. I sondaggi confermano un entusiasmo crescente intorno alla candidatura di Paolo Martinelli e al "metodo Martinelli" – aggiunge Ferrante -. La presenza di Schlein testimonia la fortissima convinzione del Pd nella possibilità di un cambiamento profondo del modo di amministrare Pisa. Investiremo ogni energia per raggiungere l’obiettivo". Una presenza "significativa" commenta su Facebook anche la senatrice Ylenia Zambito: "Un’attenzione importante a sostegno della coalizione con Martinelli sindaco" scrive Zambito. A dare la notizia anche il padrone di casa Luigi Branchitta che, durante la raccolta firme come candidato dem al consiglio comunale annuncia: "Il mio primo impegno da candidato: raccogliere le firme per presentare la lista, colgo l’occasione per informarvi che sabato alla Piazza Rossa del Pisanova ci sarà Elly Schlein".

E.M.D.P.