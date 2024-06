Eliopoli, sarà un’estate Beautiful. Cartellone ricco, raffica di eventi

Saranno 35 in due mesi gli appuntamenti della rassegna estiva Eliopoli Summer al Calambrone, tra il 29 giugno e il 7 settembre: concerti, spettacoli dal vivo e talk show animeranno piazza Antonio Madonna grazie al sostegno di Regione Toscana, Comune e Fondazione Pisa, oltre ai numerosi sponsor. Tra le principali novità spiega Maurizio Sbrana, vicepresidente della Fondazione, "c’è l’intesa siglata con Eliopoli per una convenzione triennale con un nostro contributo significativo garantito anche per i prossimi due anni che permetterà agli organizzatori di programmare per tempo e nel miglior modo il prossimo futuro della rassegna". I talk show di ‘Eliopoli Summer’ sono ripresi da Granducato Tv che li ripropone nei giorni successivi all’evento. "Quella di quest’anno - ha detto Marco Bonciolini, presidente di Eliopoli - sarà una rassegna che consolida il nostro percorso: 35 eventi di diverso genere e natura che si offrono ad un pubblico diverso. Si parte il 29 giugno con Pianeta Zero, tribute band del grande Renato Zero, mentre saluteremo l’estate il 7 settembre con il Djset di Regina Miami". Tra i principali appuntamenti il premio alla carriera a Ronn Moss (19 luglio), il mitico Ridge di Beautiful, in un talk show accanto al comico Claudio Gregori (di Lillo e e Greg), il concerto del 5 luglio dei Tazenda, in collaborazione con l’associazione sarda di Pisa "Grazia Deledda", e il live show di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale (il 20 luglio) che porteranno sul palco le canzoni dei Matia Bazar. Cinque i talk show condotti da Massimo Marini (oltre a quello con Moss, il 12 e 26 luglio, il 2, 9 e 23 agosto) che vedranno tanti ospiti illustri: Paolo Conticini e Ubaldo Pantani, il sindaco Michele Conti, Claudio Cecchetto con Steve Martin e l’assessore Paolo Pesciatini, l’attrice Carolina Crescentini, il presidente Eugenio Giani, e l’omaggio a Marcello Marziali, l’attore de "I delitti del Bar Lume" recentemente scomparso. In calendario comedy show, talent, teatro di strada e per i più piccoli. "Eliopoli è una rassegna fondamentale della nostra offerta culturale e turistica - ha concluso Pesciatini - capace di attrarre non solo i pisani ma anche gli ospiti con un cartellone sempre più ricco che coinvolgerà anche Tirrenia e Marina".