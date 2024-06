Elezioni europee: il Pd è il partito più scelto dai pisani

Pisa, 10 giugno 2024 - Il Partito Democratico è il primo partito nell'intera provincia di Pisa. Nonostante un'affluenza inferiore rispetto alla scorsa tornata elettorale (calata dal 67,20% al 60,96%), parlano chiaro i dati delle Elezioni Europee 2024 sulla provincia di Pisa, che evidenziano un primato del Partito Democratico, che con i suoi 61.773 voti è il più scelto dagli elettori, attestandosi al 32,01%. Un dato, quello del principale partito di opposizione del centrosinistra, in lieve ma significativa crescita rispetto alle Europee del 2019, quando si accontentò del secondo gradino più alto del podio, ricevendo il 31,39% delle preferenze e 67.548 voti e piazzandosi sotto alla Lega. Antonio Mazzeo, con 10.177 preferenze risulta il più scelto dagli elettori pisani del Pd, superando la segretaria Elly Schlein (6.647 preferenze) e l'ex governatore del Lazio ed ex segretario Nicola Zingaretti (3.625). A questa tornata elettorale, invece, la medaglia d'argento tocca a Fratelli d'Italia, che conquista il favore di 53.412 persone, pari al 27,68% dei voti. Il partito di Giorgia Meloni (in testa alle preferenze con 14.436 scelte) ha letteralmente spiccato il volo rispetto ai dati di cinque anni fa, dove si è fermata al 4,77% venendo scelta da poco più di 10mila persone (10.262). Medaglia di bronzo per il Movimento 5 Stelle, che cala molto al di sotto della doppia cifra, registrando un 8,64% con 16.675 voti, perdendo oltre 10mila elettori rispetto al 2019, quando con 28.400 voti arrivò al 13,20%.

Appena sotto al podio della provincia di Pisa si trova Alleanza Verdi-Sinistra, che arriva al 7,76% con 14.985 voti. Caduta rovinosa per la Lega che dal gradino più alto del podio cala fino al quinto posto. Il partito di Matteo Salvini dal risultato straordinario del 2019 dove venne scelto dal 33,77% degli aventi diritto (pari a 72.686 voti) è passato nel 2024 al 7,51%, vale a dire 14.492 voti. Susanna Ceccardi; con 3.970 preferenze (nel 2019 ne aveva ricevute 12.016, coronando l'obiettivo di diventare europarlamentare) viene sorpassata dal generale Roberto Vannacci, preferito da 4.908 elettori del Carroccio. Stabile Forza Italia-Noi Moderati, che registra un 5,45%, pari a 10.524 voti, abbastanza in linea coi risultati del 2019, quando il partito che allora faceva capo a Silvio Berlusconi ricevette il 5,10%, venendo scelto da 10.982 pisani.

Sotto la soglia di sbarramento invece si trova Stati Uniti d'Europa, il partito di Matteo Renz

i ed Emma Bonino (che hanno ricevuto rispettivamente 2.209 e 1.081 preferenze) è stato preferito dal 3,56% degli aventi diritto, pari a 6.864 voti. Segue Pace Terra Dignità al 2,93% (5.654 voti), Azione - Siamo Europei al 2,67% (5.147 voti con Carlo Calenda che registra 574 preferenze), Democrazia Sovrana Popolare allo 0,81% (1.568 voti), Libertà allo 0,57% (1.091 voti) e ultima Alternativa Popolare allo 0,42% con 802 voti.