Elezioni comunali a Pontedera: Franconi e Bagnoli al ballottaggio

Pontedera, 10 giugno 2024 - La storia si ripete: come nel 2019, Matteo Bagnoli e Matteo Franconi andranno al ballottaggio una seconda volta per decidere chi sarà il sindaco di Pontedera. Per un pugno di voti, il sindaco uscente della città della Vespa non è riuscito a vincere al primo turno delle elezioni comunali 2024 del Comune di Pontedera, totalizzando come risultato un 49,30% di preferenze, pari ai voti di 6.938 pontederesi. Un risultato, quello dello schieramento di centrosinistra che si deve ai risultati dei singoli partiti: il Partito Democratico arriva al 29.34% (3.979 voti), Corricon Matteo Franconi all'11,10% (1.506), sotto il vicesindaco Alessandro Puccinelli, la cui lista Puccinelli per Pontedera arriva al 5,21% (707 voti) e Progetto Pontedera al 4,12% (559 voti). Lo sfidante di centrodestra, Matteo Bagnoli, si ferma al 37,93%, ricevendo la preferenza di 5.338 elettori. Il grosso dei voti sono stati raccolti da Fratelli d'Italia, che arriva al 22,37% (3.034 voti), seguita da Lega al 5,44% (738 voti), Forza Italia - PPE al 5,01% (680 voti) e per finire Pontedera al Centro al 4,79% (650 voti).

Gli altri due candidati sindaco, Denise Ciampi e Alberto Andreoli, si attestano entrambi al di sotto del 7%. Ciampi, con la lista Pontedera a Sinistra, colleziona 927 voti, pari al 6,59%. Andreoli invece, esponente di Presidio Civico, raggiunge il 6,01%, corrispondente al voto di 815 pontederesi.

Per quanto riguarda il dato dell'affluenza, dei 22.174 elettori chiamati alle urne se ne sono presentati 14.602, registrando un'affluenza del 65,85%. Le schede nulle sono state 347, quelle bianche 180, 3 invece quelle contestate. L'appuntamento per decidere chi succederà sarà il primo cittadino di Pontedera è dunque rimandato a due settimane da oggi, il 23 giugno, giorno del duello finale tra Matteo Franconi e Matteo Bagnoli.