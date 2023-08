Eleonora regina di Notti di Talento Finale ricco di applausi ed emozioni

La pisana Eleonora Pischedda è la regina di Notti di Talento, il contest musicale di canto e ballo, di cui La Nazione è media partner esclusivo. La giovane cantante si è imposta nella finale svoltasi domenica sera sul palco di Marenia a Marina di Pisa davanti a un pubblico di oltre mille spettatori e durante la quale la giuria di professionisti del mondo dello spettacolo presieduta da Stefano Bini e composta dall’attrice Gianna Martorella, dal performer e ballerino Mirko Mosca, dal conduttore Rai e organizzatore di festival artistici, Paolo Del Vecchio, dal cantante Stefano Sani e dallo speaker di Radio Incontro, Luca Demar, non ha esitato a definirla "già pronta per calcare i palcoscenici e vivere di musica".

Fortissima l’emozione finale della vincitrice, premiata da Bini e dall’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, accompagnata dalla consapevolezza di essersi guadagnata il titolo grazie al lavoro e alla dedizione. Eleonora Pischedda, allieva della scuola di musical Artemix Pisa, bellissima nel suo abito bianco, ha incantato pubblico e giuria con una versione di grande impatto del successo di Loreen, "Tatoo" e si è portata a casa anche il premio speciale offerto da Radio Incontro.

Al cantautore lucchese ventunenne, Leonardo Rossi, che al pianoforte ha proposto il suo inedito "Giorgia" è invece andato il premio della critica "Filippo Bubbo", messo in palio dal Gruppo Bubbo una delle aziende partner del talent (le altre sono i cantieri navali Overmarine, Carpensalda, Rossinavi e Seven Stars, MiCasa, Paim, Parco di San Rossore, Iren, Farmacie comunali di Pisa, Auto2000, Cgm e Irem) e consegnato dal nostro Gabriele Masiero insieme a Del Vecchio. Mosca ha premiato la vincitrice della categoria danza: una straordinaria Nicole Pezzolesi (Jm Academy Viareggio) stupenda nella coreografia neoclassica "Comptine d’un autre ete’". La quattordicenne livornese Camilla Suardi, premiata da Stefano Sani e dal presidente del consiglio comunale Alessandro Bargagna, ha vinto la disciplina canto con "La vita", una canzone del 1968 che il suo maestro Fabio Ceccanti ha saputo cucirgli addosso impeccabilmente. Notti di Talento (direttore di produzione Michele Ammannati e direttore artistico Alex Leardini) è stato condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli e ha permesso a oltre un centinaio di giovani artisti non solo toscani di esibirsi sui principali palchi del nostro litorale: le audition per selezionare i 12 finalisti sono state fatte sul palco di Eliopoli e al di là del risultato della finale, il viaggio dentro il futuro di ciascuno di loro comincia oggi.