Effetto Comics Hotel (quasi) pieni. Boom di prenotazioni ‘under 20’

di Maria Cristina Capaccoli

PISA

Lucca Comics, festeggiamenti per Halloween, ponte di Ognissanti e bel tempo: un mix che potrebbe far tremare tutti coloro che ancora non hanno prenotato un soggiorno, ma penserebbero a Pisa come luogo ideale per una mini vacanza o un semplice punto d’appoggio per recarsi solo successivamente a Lucca e seguire il festival del fumetto, gioco, videogioco e cinema.

"In realtà - spiega Andrea Romanelli, presidente di FederAlberghi Confcommercio Pisa - la situazione è leggermente sottotono rispetto agli anni passati perché il pienone vero ancora non c’è". E’ innegabile che se la situazione prenotazioni è "più che soddisfacente", questo è dovuto al traino del Comics. Tuttavia non è facile coprire i cinque appuntamenti in cui si articola l’evento. In particolare la giornata di apertura di ieri, quella di oggi e la chiusura di domenica sembrano essere quelle con le prestazioni meno buone. Un effetto imbuto si è creato invece per il fine settimana e ha già portato quasi al sold out per la data del 1 Novembre. Come sempre in tantissimi arriveranno: "Principalmente - continua Romanelli - aspettiamo giovanissimi dai 13 ai 15 anni accompagnati spesso dai genitori o dalle famiglie, ma anche i più grandi che sono soliti raggiungerci autonomamente e spesso in gruppi. La tendenza ordinaria di turisti è invertita invece: indicativamente mi sento di dire che il 30% è costituito da stranieri, mentre il 70% da italiani".

"Le stime ci dicono che 10 milioni di italiani si metteranno in viaggio per il Ponte di Ognissanti -aggiunge il direttore della Confcommercio, Federico Pieragnoli - anche in questa occasione Pisa e la sua provincia dimostrano di essere un territorio fortemente attrattivo grazie a un sistema di accoglienza in forte crescita dove gli operatori continuano a investire per migliorare e qualificare sempre di più l’offerta. Il Lucca Comics insegna quanto sia importante per il turismo e più in generale per il commercio la presenza di eventi di alto livello, accompagnati da un’adeguata promozione".

Non molti sono dunque i posti disponibili in alberghi, B&B o altre strutture e presumibilmente si esauriranno, complici gli abbassamenti dei prezzi che verranno effettuati per andare incontro agli ospiti che scelgono il last minute.