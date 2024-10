Edicola della legalità, giovedì la presentazione del romanzo di Paola Alberti

Pisa, 15 ottobre 2024 - Si terrà giovedì alle 17.30 all'Edicola della legalità la presentazione del romanzo "Casale Tempesti. L'ultima occasione" (Effigi) di Paola Alberti, scrittrice e giornalista. L'autrice, allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, è inoltre presidente del Premio letterario Europa che si tiene a Palazzo Lanfranchi da vent'anni. Nel romanzo un antico casale in alta Maremma fa da sfondo alle vicende di un gruppo di persone, che approdano lì da Pisa dopo una serie di disavventure personali.

Un romanzo, questo, scritto a dieci mani da Paola Alberti con Melania Barontini, Mariagiuliana Caprioli, Anna Corrado e Paola Terreni, tutte e quattro allieve dei suoi corsi di scrittura creativa nella libreria Civico 14 a Marina di Pisa (www.cattivabambina.it), che parla di trasformazione e di rinascita, dove come nel gioco dell'oca tutti i personaggi avanzano o arretrano tra luci e ombre, amore e morte, come nella vita. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Nicola Ciardelli presieduta da Federica Ciardelli in collaborazione con il Comune di Pisa. Letture a cura dell'attore della Compagnia del delitto Carlo Emilio Michelassi, già allievo di Giorgio Albertazzi.