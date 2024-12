Ecco Uscio e bottega. Pizza e sapori nostrani

Uscio e Bottega, la nuova pizzeria di Cristiano Marrese e Luca Pieralli, ha aperto le sue porte in Via Mercanti 20, nel cuore di Pisa: "Questo progetto rappresenta una nuova sfida, abbiamo voluto dare qualcosa in più alla città - dice Cristiano Marrese - unendo qualità e innovazione, con un menù che esalta la pizza pisana e i prodotti tipici toscani".

Un ambiente accogliente, arricchito da suggestive raffigurazioni di Pisa realizzate dall’artista Sonia Marrese. L’idea è offrire un’esperienza gastronomica fruibile anche in orari non convenzionali: "Abbiamo individuato questo locale già da tempo e, dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di intraprendere questa sfida. Nel menù abbiamo incluso anche le schiacciatine, ognuna delle quali prende il nome da uno dei quartieri di Pisa e rimaniamo aperti fino all’1 di notte per soddisfare anche coloro che cercano qualità e gusto nelle ore più tarde".

"L’apertura di Uscio e Bottega - commenta il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli – è esempio virtuoso di come l’imprenditoria locale possa contribuire a valorizzare il territorio. Come Confcommercio, siamo orgogliosi di supportare attività come questa che contribuiscono a rafforzare l’identità culturale del centro storico. Auguriamo a Cristiano e Luca un grande successo".

Al taglio del nastro anche l’assessore al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini. Oltre alla pizza pisana arriverà a breve anche la cecina, un altro prodotto tipico toscano molto apprezzato. Tra le pizze più particolari, spicca la “Uscio e Bottega”, a base di gorgonzola, lardo di Patanegra e impasto bianco e c’è ampia selezione di prodotti toscani, tra cui salumi e ingredienti di alta qualità, tutti da assaggiare.