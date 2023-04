Ecco le olimpiadi degli infermieri Pisa sfida le altre città della Toscana

di Saverio Bargagna

Chi sarà il campione del torneo? Quale città si aggiudicherà la prima Olimpiade degli infermieri? La sfida è aperta e il guanto è già lanciato: i "Nursing games" sono ormai alle porte. In campo scenderanno giovanissimi in divisa bianca, ovvero gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Pisa in un evento in collaborazione con l’AOUP. Un corso "diffuso" su più poli che si affronteranno l’uno contro l’altro in un grande derby Toscano: Pisa, Pontedera, Livorno, Lucca e Massa.

Il torneo si terrà il 12 maggio in occasione della Giornata internazionale dell’Infermerie. "E nasce – spiegano gli organizzatori – con lo scopo di promuovere alla popolazione proprio questa figura sanitaria e le abilità che gli studenti apprendono durante il loro corso di studi". Ecco allora nascere la curiosa idea di una grande gara di simulazione. Ma come funzionerà? Gli studenti duelleranno attraverso l’esecuzione di procedure infermieristiche che consistono in prove pratiche che si terranno su un manichino. Inoltre, vi saranno dei quiz a risposte multiple relativi alle conoscenze possedute: quiz che premieranno la conoscenza e la velocità di risposta degli studenti.

L’idea è nata dai tutor di simulazione e coordinatori di tirocinio grazie alla dottoressa Monica Scateni, direttrice del dipartimento delle professioni infermieristiche e dal professor Angelo Baggiani presidente del corso di laurea in infermieristica. Della commissione – che valuterà gli esiti della gara – faranno parte anche il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pisa Emiliano Carlotti, gli infermieri Nicola Pagnucci e Marilena Pradal. La partecipazione degli studenti-infermieri è volontaria e ogni polo formativo formerà una squadra di 15 studenti (5 per ogni anno di scorso). In un primo momento l’idea era di svolgere i "Nursing games" in piazza, ma poi è stato deciso di scegliere – come campo di gioco – l’aula di simulazione del Corso di Laurea in Infermieristica presso l’ospedale di Cisanello. Gli studenti interessati possono ancora iscriversi gratuitamente entro il 22 aprile. Saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato di ogni sezione. Sarà premiato, inoltre, il polo formativo – ovvero la squadra della città – che avrà totalizzato il punteggio migliore. Insomma, vere e proprie olimpiadi con targhe, coppe e libri di testo.

La premiazione avrà luogo al termine della competizione che avverrà in contemporanea con la premiazione del secondo concorso fotografico "Con gli occhi dell’infermiere". Infatti, sempre in occasione della "Giornata dell’infermiere" si terrà anche un concorso fotografico sempre organizzato da AOUP in collaborazione con Università di Pisa e Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pisa. Ogni infermiere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, ma anche gli studenti di infermieristica, potranno inviare una fotografia in formato digitale per partecipare al concorso.

Torneo e fotografie, così Pisa si prepara a celebrare chi ogni giorno – con il la propria professionalità – si prende cura della nostra salute.