Ecco la pastasciuttata antirazzista. Serata di solidarietà per Dieng

Il Circolo Arci Eugenio Curiel e la Casa del Popolo La Vettola organizzano questa sera alle 20 una speciale pastasciutta antifascista e antirazzista, con la presenza eccezionale di Ibrahima Dieng. Il presidente dell’Unità migranti, recentemente aggredito, insultato e minacciato per motivi razziali incontrerà alle 21 gli avventori del Circolo Arci in via Livornese 701 per parlare della sua esperienza. "Stasera racconterò - dice Dieng - cosa ho dovuto affrontare in questo ultimo periodo che mi ha portato dall’essere malmenato e offeso in strada al consiglio comunale. Spiegherò come il dolore si è trasformato in gioia grazie alla solidarietà della mia Pisa e come non si deve chinare il capo nei confronti dei razzisti, che purtroppo circolano ancora oggi". A seguire, avverrà la proiezione del film del 2023 "Io Capitano" di Matteo Garrone, candidato ai premi Oscar.

"Dalle lotte di ieri - scrive in unanota di presentazione della serata il circolo La Vettola -, la consapevolezza per sconfiggere i nuovi fascismi e razzismi di oggi che sono due facce della stessa medaglia". Il menù è un bis di pasta "burro e formaggio" (omaggio alla famiglia Cervi, noti antifascisti e simbolo della Resistenza) e vegetariana, poi cocomero, dolce, acqua e vino. La sottoscrizione ha un costo di 13 euro e una parte della quota di ingresso sarà devoluta all’associazione Unità migranti. Per prenotare chiamare il numero 3384251882 o mandare un messaggio su Whatsapp. L’ingresso è riservato ai soci Arci uisp.

Mario Ferrari