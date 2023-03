Ecco la nuova piazza Inaugurazione ai Passi "Qui un luogo di incontro"

"Inaugurare una piazza è sempre importante, perché non è un luogo qualunque, ma uno spazio dove ci si incontra e si accoglie. Tanto di più quando questo è davanti a una chiesa". Così don Carlo Campinotti, parroco de I Passi, ha dato il via alla benedizione della nuova piazza del quartiere insieme al sindaco Michele Conti, all’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e al dirigente all’Edilizia pubblica, Marco Guerrazzi, che ha curato il progetto e diretto i lavori.

L’area si trova proprio davanti alla chiesa dell’Immacolata concezione e alla scuola Bonamici, che ha garantito un piacevole intermezzo musicale all’evento, e a fianco dei giardini pubblici di via Cuoco. "Questa nuova piazza - ha detto Conti - rappresenta uno spazio di socialità ritrovata a servizio del quartiere. Una socialità che noi riteniamo debba essere al centro di tutti i quartieri pisani, per contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo è il senso dell’intervento che abbiamo realizzato, recuperando un’area centrale del quartiere, prima sottoutilizzata, trasformandola in uno spazio pedonalizzato. Il progetto dell’architetto Guerrazzi ha voluto proprio che la piazza riproducesse l’identità del quartiere e nella pavimentazione sono infatti richiamati i fabbricati che lo contraddistinguono. A fianco della piazza è stata inoltre riqualificata l’area a verde, con alberi nuovi, vialetto di collegamento, eliminazione delle barriere architettoniche".

Latrofa ha ricordato, invece, che in questi anni "l’amministrazione ha investito molto nel quartiere de I Passi, portando a compimento una grande opera di rigenerazione urbana: la nuova piazza contribuirà a creare la comunità del quartiere che si ritrova di fronte alla chiesa, al centro sociale, ai giardinetti, alla scuola". Il progetto ha previsto la realizzazione d una piazza situata all’ingresso della chiesa, che si propone anche come sagrato della stessa e spazio per attività limitrofe al centro sociale, con una pavimentazione centrale in sestini di cotto dove sono inserite lastre di travertino chiaro di diversa tonalità che rappresentano la planimetria con i vari edifici del quartiere, nell’idea di conferire un’identità alla nuova e unica piazza de I Passi, completata con panchine in cemento e illuminazione pubblica con lampioni.

Gab. Mas.