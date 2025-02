Ecco la “business tower“. Il futuro di Cisanello

Prende forma la prima business tower pisana. Non solo ospiterà la sede principale di Ati Project che l’ha acquistata, lo studio di architettura e ingegneria da quasi 400 collaboratori e un fatturato di oltre 25 milioni di euro che lo colloca nella top 5 italiana del settore nettamente davanti monumenti dell’architettura come Renzo Piano, ma che ospiterà anche studi medici e altre attività produttive.

Ati Invest, la società del gruppo proprietario dedicata alla finanziarizzazione degli investimenti, ha appena ufficializzato l’arrivo nella Torre Nord di via Bargagna, "di un innovativo piano medical, la cui prima unità ospiterà il nuovo ambulatorio di Valeria Valentino, specialista in ginecologia e ostetricia, dirigente medico dell’Asl Tosca nord ovest dal 2010 e riconosciuta a livello internazionale per la sua expertise nella procreazione medicalmente assistita". "Siamo entusiasti - affermano Branko Zrnic e Luca Serri, fondatori di Ati Invest - di accogliere una professionista di tale esperienza e umanità che proprio grazie al suo approccio empatico e personalizzato l’ha resa una assoluta protagonista nel settore sanitario e per il benessere dei suoi pazienti che arricchisce ulteriormente il progetto della Torre Nord, trasformandola in una nuova destinazione per la medicina avanzata a Pisa".

"Sono felice - aggiunge Valentino - di poter riprendere la mia attività ambulatoriale a Pisa, la mia città. Questo passo non solo mi permette di essere più vicina alla comunità pisana, ma anche di offrire servizi innovativi e facilmente accessibili per incentivare la cura della salute ginecologica, con un approccio moderno e sempre attento alle esigenze delle pazienti". L’apertura del nuovo studio medico è prevista nel mese di novembre. Se il piano terra della Torre sarà destinato ai pubblici esercizi, i diversi piani dell’edificio diventeranno un autentico centro direzionale nel nascente parco delle Torri di Cisanello.

L’altra novità riguarda infatti l’intesa raggiunta tra proprietà e lo studio Raffele Taccola Strutture (Rt Strutture), specializzato nell’ingegneria strutturale e punto di riferimento a livello territoriale per la progettazione e la direzione lavori nel settore. "Conosciamo Raffaele da tanto tempo - osservano Zrnic e Serri - e siamo molto contenti di avere Rt Strutture al nostro fianco nella Torre Nord. La sua dedizione costante alla ricerca e all’innovazione si sposa benissimo con lo spirito che vogliamo promuovere. Siamo inoltre convinti che questa presenza potrà favorire ulteriori sinergie con Ati Project, la nostra società di progettazione". "Per noi - conclude Taccola - trasferirci nella Torre Nord è un passo significativo perché questa nuova collocazione ci permetterà di continuare a offrire soluzioni di alto livello ai nostri clienti, all’interno di un ambiente che stimola creatività e collaborazione. Siamo felici di contribuire allo sviluppo di questo nuovo polo produttivo per la città".

