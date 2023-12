Ecco il Serenity Gospel Singers

Alla Città del Teatro sta arrivando la magia del Natale con il concerto gospel dei Serenity Singers, strepitosa formazione statunitense che, dopo aver condiviso il palco con star come John Legend e Sting e vinto il Primo Premio come migliori gruppo vocale femminile in Georgia, ritorna in tour in Europa.

L’eccezionale sestetto originario di Baltimora, voluto da Veronica Martinez e Vanessa Woods, vanta un’incredibile energia nel suo repertorio tra gospel e spirituals. Il gruppo è composto anche dalle voci di William Lynch, Davon Fleming, Therron Delane Fowler e Marcus alle tastiere. La loro presenza scenica ha conquistato il pubblico in tutto il mondo, esibendosi in opere teatrali dal vivo, come “La storia della vita di Marvin Gaye” al Lyric Opera House, e in molte altre performance. Proprio giocando sulle loro incredibili doti vocali e di intrattenimento, sabato 23 dicembre alle ore 21.00, alla Città del Teatro di Cascina offriranno uno spettacolo tra i più coinvolgenti del panorama gospel internazionale. La Città del Teatro donerà parte del ricavato del concerto alla famiglia di Andrea Pardini, il giovane giornalista venuto a mancare pochi giorni fa.