Ecco il nuovo look. Verde e illuminazione: "Sarà più elegante"

La presentazione, e il conseguente trasferimento (previsto già da domani) dei primi 12 nuovi chioschi del mercato del Duomo viaggia parallelamente al maxi progetto di riqualificazione di tutto il percorso turistico che, secondo il cronoprogramma, si concluderà entro fine anno. Il restyling di via Contessa Matilde è quasi terminato e porta a conclusione la prima fase del cantiere Pnrr per la riqualificazione del percorso ciclopedonale dedicato ai turisti nel tratto che va dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e arriva fino a piazza Manin. Cuore dell’intervento, la riqualificazione dell’area monumentale che ospita il mercato turistico, che è partita da via Contessa Matilde e si appresta nei prossimi giorni a proseguire in largo Cocco Griffi, proprio contestualmente alla rimozione delle vecchie bancarelle.

Il cronoprogramma dell’intervento prevede che il cantiere ora prosegua nell’area del mercato turistico da Largo Griffi fino all’inizio del tratto lungo le mura storiche che arriva in piazza Manin. Secondo i piani dell’amministrazione comunale si svolgerà da fine aprile a fine giugno, poi a partire da luglio la terza fase dalla piazzetta Salomone nel primo tratto di via Cammeo, in direzione delle mura, fino a metà settembre, approfittando anche con la chiusura estiva delle scuole proprio per non intralciare il regolare svolgimento delle lezioni. Infine, la quarta e quinta fase del cantiere riguarderanno la piazza Manin e la parte terminale di via Cammeo, dove si terranno i lavori da metà ottobre a dicembre, successivamente ulteriori lavori si svilupperanno nel tratto tra via Leonardo da Vinci e via Fedi, tra giugno e settembre, mentre la settima ed ultima fase si svolgerà nel tratto dal parcheggio scambiatore fino a via San Jacopo, da settembre a dicembre. A quel punto tutta l’area intorno a piazza dei Miracoli avrà completamente cambiato volto e sarà il vero nuovo biglietto da visita per i turisti che arrivano a Pisa. L’importo complessivo dell’intervento di riqualificazione ammonta a 5,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni finanziati con fondi Pnrr, 210 mila con Fondi Opere Indifferibili e 3,5 milioni, di risorse comunali.

"In questa zona - conclude il vicesindaco Raffaele Latrofa - si concentrano una serie di interventi di riqualificazione e riorganizzazione di spazi: nuove pavimentazioni, assetto del verde, illuminazione e segnaletica. Si prevede infatti di ripavimentare in pietra e, in parte in calcestruzzo architettonico, tutta l’area intorno il cimitero ebraico, lungo le mura urbane e piazza Manin; inserire 39 nuove alberature e realizzare un nuovo impianto di illuminazione, rinnovando l’arredo urbano e la segnaletica. L’ingresso dalla Porta Nuova verrà ridisegnato, lasciando la chiara visibilità dei tre archi che si aprono nelle mura storiche e piazza Manin avrà finalmente la configurazione di una piazza degna di introdurre a uno dei complessi monumentali più belli e visitati del mondo".

Gab. Mas.