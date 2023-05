Ecco i campi estivi nei musei dell’Università

Le vacanze estive sono dietro l’angolo e i musei dell’Università di Pisa si preparano ad ospitare bambine e bambini per otto settimane di giochi, arte, scienza, natura e sport. Infatti, sono partite le iscrizioni ai campi solari dei musei dell’Ateneo pisano dedicati ai ragazzi dai 6 agli 11 anni. Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) apre le porte del Museo della Grafica, della Gipsoteca di Arte Antica, dell’Orto e Museo Botanico e del Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca Scientifica. Le attività sono realizzate con il supporto degli operatori del CUS Pisa Junior, proseguendo in questo modo la proficua collaborazione tra le due strutture universitarie giunta al nono anno. Il calendario completo delle attività va da giugno a settembre per un totale di otto campi estivi.

Ecco dunque l’offerta in dettaglio. Al Museo della Grafica gli appuntamenti sono tre: dal 10 al 14 luglio con "La macchina del tempo", dal 17 al 21 luglio con "Tutti in scena…a passeggio per Londra!" e dal 4 all’8 settembre con "Tutti in scena…non è come sembra!". Il campo estivo della Gipsoteca di Arte Antica è dal 3 al 7 luglio sul tema "Atleti e sport nel mondo antico": dal lunedì al giovedì il campo si svolgerà al Cus (dalle 10 alle 12) e il venerdì con visita guidata alla Gipsoteca. I campi organizzati all’Orto e Museo Botanico sono due: dal 19 al 23 giugno su "Piante per tutti gli usi…e i gusti" e dal 26 al 30 giugno su "Piante dai continenti…e oltre". La Ludoteca Scientifica - Museo degli Strumenti di Fisica propone due appuntamenti: il 12 - 16 giugno dedicato a "Escursione geologica nel Sistema Solare" e il 3 - 7 luglio su "Un sole che spacca le pietre: rocce, minerali e vulcani". I campi si svolgeranno dalle 8 alle 14.30. Solo il pranzo per i bambini che partecipano al campo della Gipsoteca di Arte Antica è offerto dal Cus ed è compreso nel costo settimanale di 115 euro. Fra le attività infine anche i campi estivi del Cus Pisa per giovani dai 4 ai 14 anni: dal 12 al 16 giugno, dal 19 al 23 giugno e dal 26 al 30 giugno; dal 3 al 7 luglio, dal 10 al 14 luglio e dal 17 al 21 luglio e dal 24 al 28 luglio; dal 4 al 8 settembre.