Ecco chi sono gli assessori Professioni e carriere della squadra di governo

Quattro avvocatesse, due ingegneri, un insegnante, un funzionario di banca e un funzionario di un’associazione di categora. E’ l’identikit della nuova giunta che guiderà la città nei prossimi cinque anni e scelta dal sindaco Michele Conti: le quattro donne della nuova squadra di governo sono Frida Scarpa, campionessa del mondo di fioretto nel 2001, con un ricco palmares anche alle Universiadi e nelle competizioni nazionali e internazionali, Gabriella Porcaro, mediatore civile e commericale presso l’organismo della Camera di commercio, Giulia Gambini, ora dipendente del ministero della Giustizia dopo avere per qualche anno svolto la professione forense, e Giovanna Bonanno, anche lei avvocato e assessore nel precedente mandato. Dalle professioni arriva anche il super tecnico Massimo Dringoli, assessore all’urbanistica, docente universitario in pensione e direttore del dipartimento di ingegneria dell’ateneo pisnao. Ingegnere come lui anche il vicesindaco Raffaele Latrofa. Gli altri assessori sono invece l’insegnante Filippo Bedini, il funzionari di banca Riccardo Buscemi e il funzionario della Confcommercio in aspettativa Paolo Pesciatini.

"Una squadra - dice Conti - che presenta un perfetto equilibrio tra le forze espresse dai partiti politici corroborate dal civismo e da innesti di persone qualificate che arrivano direttamente dalle professioni e si mettono al servizio della città". Il sindaco parla durante una conferenza stampa-lampo convocata ieri pomeriggio in Sala delle Baleari. E’ lui a presentare le scelte e a rispondere alle domande dei cronisti seduti sui banchi della giunta. Accanto a lui tutti gli assessori, sorridenti. per loro però, almeno in questa occasione, vige la consegna del silenzio. Per i nuovi entrati è palpabile l’emozione: Riccardo Buscemi, da 25 anni in consiglio comaunle, arriva finalmente il coronamento di un percorso, arriva disteso e con il figlio Ranieri in braccio. Sorridenti anche Frida Scarpa (che incassa le deleghe che puntava da tempo) e Gabriella Porcaro di Pisa al centro. Giovanna Boannno è la più sorpresa e, confida ai collaboratori, "che nonsi aspettava la riconferma". Qualche minuto prima dell’inizio della conferneza stampa si è visto a Palazzo Gambacorti anche il segretario della Lega, Marcello Lazzeri: volto teso, imbronciato. Resta poco, poi svanisce. Il Carroccio dovrà gestire la patata bollente di un’esclusione eccellente e inattesa. Conti però ha fretta di rimettersi al lavoro, il mantra del pragmatismo è più forte di tutto. "Ci rimettiamo subito al lavoro - conclude - perché Pisa e i pisani non aspettano". Foto di rito e brindisi fuori dal Palazzo Gambacorti per la nuova giunta. "Ci vediamo domani in ufficio", si salutano gli assessori. Entro due settimane ci sarà il primo consiglio comunale.

Gab. Mas.