"Ecce Homo", fra arte emozione e spiritualità

Un viaggio tra arte, emozione e spiritualità. Da lunedì prossimo sarà visitabile ad ingresso libero e nel nuovo centro Pala Todisco di San Giuliano Terme il percorso artistico-sensoriale "Ecce Homo", un’esperienza immersiva che guiderà il visitatore attraverso i momenti salienti della Passione di Cristo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di Donato Antonio Todisco, presidente del Gruppo Todisco, di offrire alla comunità un momento di riflessione tra storia e cultura. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Don Emanuele Morelli, direttore della Caritas diocesana, che ha spiegato come "Ecce Homo", sia "un’esperienza multisensoriale da gustare con passo lento, meridiano, attraverso immagini in movimento, musica e parole che ci portano a raccoglierci di fronte all’uomo che muore per amore".

Il percorso espositivo si articola in nove stazioni, ognuna delle quali rappresenta un momento significativo della Passione.

"Ecco l’Uomo, questo è il punto di partenza della mia riflessione – ha dichiarato Todisco -. Ad un certo punto della mia vita ho sentito il dovere di testimoniare la mia fede. Noi laici abbiamo il compito di suscitare la passione per Gesù Cristo".

Accanto alla mostra principale, il Foyer del Pala Todisco ospiterà un’esposizione collaterale curata da Francesco Corsi di Artingenio, dedicata all’arte sacra. Tra le opere esposte, i lavori di Francesco Mori, autore delle vetrate del Battistero di Pisa, e di artisti di rilievo come Silvestro Pistolesi.

"La mostra - ha detto l’assessora alla Cultura di San Giuliano, Angela Pisano -, rappresenta un’occasione unica per valorizzare l’espressione artistica della spiritualità, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale di San Giuliano Terme. Unisce tradizione e innovazione, e invita credenti e non, a fermarsi dalla frenesia della vita quotidiana e a farsi trasportare da un viaggio dentro l’umano".

L’esposizione patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di San Giuliano Terme sarà visitabile dal 31 marzo al 18 maggio 2025: dal lunedì al venerdì con orario dalle 14 alle 17. 30, mentre il sabato e la domenica fino alle 18.30.

L’allestimento è stato curato dallo staff interno del Pala Todisco, con scenografie realizzate dall’ingegnere Claudio Mazzucchelli di CM Srl e disegni dell’artista Marina Zunino.

